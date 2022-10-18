İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Antalya'da Batan Tekne Parçalanarak Sahile Vurdu
Antalya'da Batan Tekne Parçalanarak Sahile Vurdu

Antalya'da Batan Tekne Parçalanarak Sahile Vurdu

Antalya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle batan tekne, parçalanarak Kemer'in tatil beldesi Çıralı'da sahile vurdu.

A+A-

Çıralı açıklarında demirli olan 12 metrelik tur teknesi, önceki gün yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle su alarak battı. Dalgaların da etkisiyle parçalanan tekne, sabah saatlerinde Çıralı Sahili'nde karaya vurdu.

Teknenin boş olması nedeniyle yaralanan olmazken, Sahil Güvenlik ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

aa-20221018-29185407-29185406-antalyada-batan-tekne-parcalanarak-sahile-vurdu.jpg

Bu haber toplam 129 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.