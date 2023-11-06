Antalya'da Denizi Kirleten Tekne Seferden Men Edildi

Valilikten yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekiplerince, Alacasu Koyu'ndaki bir tekne nin denizi kirlettiğinin dron görüntülerinden tespit edildiği belirtildi.

Yapılan kontroller neticesinde özel tekne yi sevk ve idare eden kişiye Çevre Kanunu'na istinaden 6 bin 140 lira idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, tekne nin seferden men edildiği kaydedildi.

Açıklamada, olay hakkında Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Vira Haber