Antalya'da JAWS paniği

Tekne turu sırasında oltaya takılan 3 metrelik köpek balığı turistleri şoke etti. Olay geçtiğimiz günlerde Antalya'da meydana geldi. Kundu'dan Demre'ye düzenlenen tekne turu sırasında, tekne kaptanı denize parakete yöntemiyle bırakılmış oltada hareketlilik gözlemledi. Oltayı çeken kaptan ve teknedeki turistler iğnenin ucunda yaklaşık 3 metre büyüklüğünde bir köpek balığı olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Kaptan, çöp yiyici olarak bilinen boz camgöz (Hexanchus griseus) cinsi köpek balığını uzun uğraşlar sonucu tekneye çıkartırken, turistler de bu anları cep telefonlarıyla çekti.

5 dakika teknede tutulan köpek balığı, ağzındaki iğnenin çıkartılmasının ardından suya salındı.

Vira Haber