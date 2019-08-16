İstanbul27 °C

  1. HABERLER

  2. BALIKÇILIK

  3. Antalya'da JAWS paniği
Antalya'da JAWS paniği

Antalya'da JAWS paniği

Antalya'da turistlerin oltasına takılan yaklaşık üç metrelik köpek balığı kısa süreli paniğe neden oldu.

A+A-

Tekne turu sırasında oltaya takılan 3 metrelik köpek balığı turistleri şoke etti. Olay geçtiğimiz günlerde Antalya'da meydana geldi. Kundu'dan Demre'ye düzenlenen tekne turu sırasında, tekne kaptanı denize parakete yöntemiyle bırakılmış oltada hareketlilik gözlemledi. Oltayı çeken kaptan ve teknedeki turistler iğnenin ucunda yaklaşık 3 metre büyüklüğünde bir köpek balığı olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Kaptan, çöp yiyici olarak bilinen boz camgöz (Hexanchus griseus) cinsi köpek balığını uzun uğraşlar sonucu tekneye çıkartırken, turistler de bu anları cep telefonlarıyla çekti.

5 dakika teknede tutulan köpek balığı, ağzındaki iğnenin çıkartılmasının ardından suya salındı.

0x0-jaws-panigi-1565906478604.jpegVira Haber

Bu haber toplam 26 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.