Antalya’da Sahil Güvenlik Gemileri 19 Mayıs’ta Vatandaşların Ziyaretine Açılacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı gemiler, 19 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açılacak. Alanya Limanı’nda TCSG 92, Antalya Askeri Limanı'nda TCSG 105, Finike Limanı'nda TCSG 914, Kaş Limanı’nda TCSG 20, TCG Göksu Kaleiçi önlerinde demir yerinde ve TCG Burakreis de Antalya Askeri Limanı'nda vatandaşları bekliyor olacak.

Vira Haber