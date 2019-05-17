Antalyalılar Port Akdeniz iftarında buluştu

Türkiye’nin dünyaya açılan en önemli ticari kapılarından Port Akdeniz-Antalya Limanı’nın düzenlediği geleneksel iftar geniş katılımla gerçekleşti. Bu yıl sekizincisi düzenlenen iftara, yerel yöneticiler, kamu kurumları, akademi, iş, ticaret, denizcilik, STK ve basın dünyasının temsilcileri katıldı. Su Hotel’de düzenlenen geleneksel iftar, yaklaşık 400 kişiye ulaşan katılımı ile Antalya’nın buluşma platformuna dönüştü.

Ramazan ayının Türkiye’nin birliğinin güçlendirilmesi için önemli bir fırsat olduğunu belirten Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert, “Sekiz yıldır bu güzel kentimizde, Antalya’nın ve çevre illerimizin güzel insanlarını bir araya getiren bu sofrayı kurma fırsatı yakaladığımız için son derece mutluyuz. Ramazan’ın Port Akdeniz olarak tüm iş ortaklarımıza, sektörümüzün değerli temsilcilerine ve tüm halkımıza huzur getirmesini diliyoruz” diye konuştu.

İftar yemeğinin ardından Thor Events’in Dacapoband Grubu’nun Türk musikisi eserlerini seslendirdiği konseri konukların büyük beğenisini topladı.

Vira Haber