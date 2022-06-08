Antalya’ya Paphos’tan 529 Turist Geldi

Yaz boyunca çeşitli ülkelerden gelen kruvaziyer gemilerine ev sahipliği yapacak olan QTerminals Antalya, Paphos’tan 529 yolcusu ile gelen Spirit of Adventure’ı da ağırladı. 2020 yılında inşası tamamlanan ve İngiltere bayrağı altında bulunan Passenger (Cruise) Ship gemisi olan Spirit of Adventure 236 metre uzunluğunda ve 31.2 metre genişliğinde. Gemi, bir gün limanda kaldıktan sonra Çanakkale’ye doğru yola çıktı. Günün anısına ziyaret plaketi verildi.

Kruvaziyer turizminin Antalya’ya olan ekonomik ve sosyal katkılarının önemini vurgulayan QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert; “QTerminals Antalya olarak sezon boyunca dünyanın birçok noktasından gelen gemilere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Binlerce yolcusuyla birlikte bu büyük gemileri limanımızda ağırlıyor olmak hem bizim için hem de Akdeniz’in en önemli kruvaziyer rotalarından biri olan ülkemiz için çok kıymetli.” dedi.