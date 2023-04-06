Antarktika'da Buz Tabakaları Kısa Sürede Yok Olabilir

"Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada, İngiltere'deki Newcastle Üniversitesinden bir grup bilim insanı, küresel deniz seviyesinin yükselmesini inceleyen bir çalışma yaptı.

Çalışmada, Norveç deniz tabanı ve açıklarında yer alan buz tabakaları incelendi. Bilim insanları, Norveç kıyılarındaki buz tabakalarının günde 600 metreye kadar geri çekildiğini tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda, Antarktika'daki buzul kütlelerinin günde 30 metreden fazla geri çekildiği belirtildi.

Bunun yanı sıra çalışmada, iklim değişikliği nedeniyle Antarktika'da eriyen buz tabakalarının okyanuslardaki su seviyesinin yaklaşık 1 santimetre yükselmesine neden olduğu kaydedildi.

Araştırmanın sonucunun, Grönland ve Antarktika'daki buzun ne kadar hızlı eriyebileceğine ve küresel deniz seviyelerini yükseltebileceğine ışık tutacağı ifade ediliyor. Konuya ilişkin BBC'ye açıklama yapan İngiltere'deki Newcastle Üniversitesinden Dr. Christine Batchelor, sıcaklık artışı bu şekilde devam ederse okyanus seviyelerinin yükseleceğine işaret etti.

Bilim insanları, buz kütlelerinin tahmin edilenden daha kısa sürede eriyebileceğini belirterek, buz kütlelerinin bu şekilde erimesi durumunda okyanus sularının yükselmesinin büyük etkileri olacağı uyarısında bulundu.

Vira Haber