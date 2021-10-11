Antarktika’ya yönelik yapılan bir proje daha destek aldı

Ulusal ve uluslararası alandaki çalışmalarıyla adını duyuran Atatürk Üniversitesi, gerçekleştirdiği projelerle birçok kurumdan destek almaya devam ediyor.

Bu kapsamda yakın zamanda Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyelerince hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından onaylanan Antarktika’daki Horseshoe Adasının Mikrobiyal Biyoçeşitliliğinin Araştırılması projesinin ardından bir proje daha destek almaya hak kazandı. Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Öğretim Üyesi Dr. Onur Şatır’ın “Antarktika Geçici Türk Araştırma Bölgesinin Atmosferik ve Astronomik Kalite Bakımından İncelenmesi ve İleride Yapılacak Astronomik ve Atmosferik Araştırmalar İçin Ön Çalışma ve Testler" başlıklı projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından destek aldı.

1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının Kutup Araştırmaları 2021 yılı çağrısı kapsamında TÜBİTAK’a sunulan proje, bilimsel değerlendirme sürecini tamamlayarak desteklenmeye hak kazandı.

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak (ATASAM) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gültekin Akınoğlu’nun danışmanlığını yaptıkları proje, ATASAM tarafından yürütülecek.

“Proje, Türk Araştırma Bölgesinin Çalışmalarına Katkı Sağlayacak”

Proje ve amacı hakkında bilgi veren Dr. Onur Şatır, Ulusal Antarktik Bilim çalışmaları kapsamında olağanüstü koşullara sahip olan Antarktika’da gelecekte kurulabilecek kalıcı Türk Araştırma Bölgesinde astronomi ve uzay bilimleri konusunda hem astronomik hem de atmosferik bazı araştırmalar yapılabilmesi için farklı özellikte alıcı, kamera ve ölçüm sistemleri ile farklı türden veri alımına ihtiyaç duyulduğunu belirten Şatır, ATASAM’ın ileride bu amaçla küçük çaplı bir tarama teleskobu ile profesyonel astronomik ve atmosferik gözlemlerin yapılması konusunda plan ve hazırlıklar yaptığını söyledi.

Projenin astronomi, uzay bilimleri, atmosfer fiziği, kozmik parçacıklar, meteorlar ve uydu takibi gibi konularda değerli bilgilerin elde edilmesine önayak olacağını aktaran Şatır, ileride kalıcı bir üs kurulduğunda atmosferik, astronomik, elektronik cihazlar açısından hem test fırsatı oluşturulacağını hem de geçici Türk üssünün ve çevresinin birçok alana özgü karakterizasyonunun ortaya çıkarılmış olacağını ifade etti.

Rektör Çomaklı: “Antarktika’da Olmamız Stratejik Açıdan da Oldukça Önemli”

Türkiye’nin kıtada bilimsel araştırma yapacak gemi, teçhizat ve donanıma sahip olduğu ve halihazırda kıtada bilimsel araştırma yürüten ve kıtayla ilgili bilimsel araştırmalara imza atmış bilim insanlarının var olduğu aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bilimsel öneminin yanında stratejik bir öneme de sahip olan böylesine önemli çalışmaların bir parçası olmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade ederek, kıtaya yönelik çalışma yürüten proje ekibine başarılar diledi.

Vira Haber