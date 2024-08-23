Apreamare'nin Amiral Gemisi Maestro 88 Suya İndirildi

Törene, teknenin yeni sahibi olan İtalyan iş insanı da katıldı. "GIPSY VI" ismini alan Maestro 88, yarı kayıcı gövde tasarımı ve üstün performansıyla dikkat çekiyor.

Ünlü tasarımcı Marco Casali'nin imzasını taşıyan dış dizayn, mühendis Umberto Tagliaviani'nin teknik bilgisiyle birleşerek ortaya hem pratik hem de aile odaklı bir tasarım çıkardı. Tamamen müşterinin isteğine göre özel olarak üretilen Maestro 88, denizdeki seyir performansıyla da öne çıkıyor.

Çift 1650 hP gücünde MAN motorlarına sahip olan Maestro 88, 22 knot maksimum sürate ulaşabiliyor ve 17 knot seyir hızıyla konforlu bir yolculuk sunuyor.

Vira Haber