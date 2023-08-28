Arama Kurtarma Görevleri İçin "Kurbağa Adamlar" Hazır Bekliyor

Trabzon Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan "kurbağa adamlar", olası arama kurtarma görevleri için 7/24 esasına göre çalışıyor.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar, yaz aylarındaki boğulma vakaları ile adli olaylarda suda suç aleti arama gibi görevler için hazır kıta bekliyor.

Bulanık sularda metrelerce derinlikte arama kurtarma faaliyeti, dedektörle suç aleti arama, suda boğulma ve doğal afetler gibi zorlu durumlarda görev üstlenen dalgıçlar, olası vakalara hazır olabilmek için yıl boyu her türlü iklim şartında düzenli antrenman ve dalış yapıyor.

Kurbağa adamlar, zaman zaman sahillerde denize giren vatandaşları megafonla boğulma olaylarına karşı uyarıyor.

Deniz Limanı Şube Müdür Vekili komiser Muhammet Cihad Tarhan, şubelerinde 7 kurbağa adam ve 5 gemi adamı olmak üzere 12 personelin görev yaptığını söyledi.

Deniz, göl ve nehirlerde kaybolanları arama, suya atılan delilleri, delil vasfını yitirmeden su üzerine taşıyarak ilgili birimlere teslim etme, devlet büyüklerinin deniz seyahatlerinde sabotaj ihtimaline karşı bomba araması gibi çalışmalar yaptıklarını anlatan Tarhan, kurbağa adamların 42 metreye kadar dalış yaptığını belirtti.

Tarhan, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı bünyesinde Trabzon'un yanı sıra diğer illere de takviye olarak görevlendirildiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmalarımızı yaparken son teknoloji ekipmanlardan yararlanıyoruz. Row cihazı ve elektronik can simidi de anlık olarak boğulmalarda bize yardımcı olmaktadır. Üzerinde bulunan sonar ve kamerayla 42 metreden fazla derinliğin ve görüşün olmadığı yerlerde bize son derece faydalı olmaktadır. Sonar cihazı dip taraması yaparak su altındaki nesnelerin 3 boyutlu fotoğrafını ekranımıza yansıtıyor. Biz de şüphelendiğimiz cisimleri kamera sayesinde tespit edebiliyoruz. 2021'de de KB-6101 Şehit Eren Bülbül isimli teknemizi bünyemize kazandırdık, su jeti olarak çalışmaktadır."

Vatandaşları boğulma vakalarına karşı uyardı

Görevlere hazır olmak, kondisyonlarını korumak amacıyla günlük rutin olarak spor yaptıklarına dikkati çeken Tarhan, "Kurbağa adamlar, görev için her an anons gelecek şekilde hazır bulunmaktadır. Anons geldiğinde eşyalarımızı, dalış tüpü ve regülatör gibi malzemelerimizi hazırlayıp hemen zodyak bota binip göreve gidiyoruz." dedi.

Tarhan, bu yaz geçen yıla oranla boğulma vakalarında artış yaşandığını kaydederek, "Denizin dalgalı ve havanın kötü olduğu günlerde vatandaşlarımıza denize girmemelerini öneriyorum. Özellikle denize girecek vatandaşların da emniyet ağının dışına çıkmamalarını tavsiye ediyorum. Bizim sıkça karşılaştığımız vakalar bunlar oluyor. Denize gidecek vatandaşlarımız hava durumunu kontrol etsinler. Vatandaşlarımızın can güvenliği bizler için önemli." diye konuştu.

Vira Haber