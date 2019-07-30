Arda Turan'ın 3 milyonluk lüks teknesi

Futbol kariyerine Başakşehir'de devam eden Arda Turan, geçtiğimiz yaz yaklaşık 3 milyon lira ödeyerek lüks bir tekne almıştı.

Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan ve Ekim 2018’de dünyaya gelen oğlu Hamza Arda teknedeki tatillerine devam ediyor.

Doğan Turan ve Hamza Arda zaman zaman tekneden objektiflere de yansıyor.

Tekneden biri suit, 3 kamarası bulunuyor. Aynı zamanda 6 kişilik mürettebat kapasite de var.

Tekne 24 metre uzunluğunda ve saatte 11 knot hız yapabiliyor.

Vira Haber