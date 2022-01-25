Ares Logistics 2021 Yılında 5 Taşımasından 3’ünü Türkiye-İspanya Arasında Gerçekleştirdi

Ares Logistics geçen yıl her 5 taşımasından 3’ünü Türkiye-İspanya arasında gerçekleştirdi. Şirketin Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Yiğit Şenbağ, İspanya ile Türkiye arasındaki uluslararası ticaret hacminin Ocak-Kasım 2021’de 14,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti. Uzman oldukları bu hatta 2021’in son çeyreğinde, bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında ekipman yatırımı yaptıklarını vurgulayan Şenbağ, 2022 yılında da yurt içi ve yurt dışında önemli yatırımlar planladıklarını açıkladı.

Türkiye ile İspanya arasındaki uluslararası ticaret hacmi, TÜİK verilerine göre 2021 yılının Ocak-Kasım aylarında 14,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. İki ülke arasındaki ticarete bağlı olarak taşımacılık hizmetleri de artıyor. Bu hattın en önemli oyuncuları arasında yer alan Ares Logistics de geçen yılki her 5 taşımadan 3’ünü Türkiye-İspanya hattında gerçekleştirdi.

Şirketin Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Yiğit Şenbağ, Türkiye-İspanya arasındaki toplam ithalat ve ihracat taşımalarından önemli bir pay aldıklarını vurguladı. Ares Logistics olarak özellikle 2021 yılı itibarıyla İspanya’dan CIS (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerine yapılan taşma sayılarındaki artışa da dikkati çeken Şenbağ, Avrupa’da hizmet verdikleri ülkelerde bulunan ofisleri aracılığıyla bu güzergâhtaki operasyonlarını çok daha hızlı ve sorunsuz yönetebildiklerini dile getirdi.

Türkiye – İspanya ticaretinin bu yıl daha da gelişeceğini düşündüklerini belirten Şenbağ, şirket olarak bu hat özelinde yeni yatırımlar planladıklarını ve pazar paylarını artırmaya odaklandıklarını belirtti.

“Kombine taşımacılığın bütün avantajlarını kullanıyoruz”

İspanya’ya direkt karayolu ve Ro-Ro hatlarına entegre karayolu taşımalarıyla ulaştıklarını ifade eden Şenbağ, Türkiye-İspanya seferlerinde hız ve maliyet başta olmak üzere kombine taşımacılığın bütün avantajlarından yararlandıklarını söyledi.

Şenbağ, “Müşterilerimizin transit süre taleplerine istinaden tercih ettiğimiz karayolu, Ro-Ro veya intermodal taşıma seçeneklerimizle, sadece tek bir güzergah yada taşıma moduna bağlı kalmıyor; sınır kapıları, sürücü ve evrak kısıtları gibi sektörümüzün uzun süredir muzdarip olduğu olumsuzlukları asgari seviyede tutmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Şirketin bu yılki hedeflerine de değinen Şenbağ, “İspanya hattında 2021’in son çeyreğinde, bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında ekipman yatırımı yaptık. 2022’de de Avrupa ve Türkiye’de gerçekleştireceğimiz ekipman yatırımı ile hem Güney Avrupa hattındaki pazar payını hem de alternatif güzergahlar ile verimliliği artırmak, bu yılki en önemli hedeflerimiz arasında.“ bilgilerini paylaştı.

330 milyar dolarlık devasa pazar

UN Comtrade verilerine göre İspanya’nın, pandemi nedeniyle tüm dünyada dış ticaretin gerilediği 2020 yılında bile 330 milyar dolarlık ithalat yaptığını aktaran Şenbağ, “Bu ithalatın önemli bir kısmı, Türkiye’nin başlıca ihracat kalemleri arasında yer alan motorlu taşıtlar, aksam ve parçaları ile tekstil ve giyim ürünlerinden oluşuyordu ve 55 milyar dolar civarındaydı. Dolayısıyla İspanya, Türkiye’nin ihracatı ve lojistik sektörü için çok büyük bir potansiyel barındırıyor.” diye konuştu.