Arızalanan ve Açık Denizde Sürüklenen Tekneyi KIYEM Ekipleri Kurtardı

Bodrum Karaada açıklarında içinde iki kişi bulunan ve 28 metre uzunluğundaki lüks tekne makine arızası sonrası sürüklenmeye başladı. Sürüklenen tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen 28 metre uzunluğundaki tekne Bodrum kalesi mevkisine demirletildi.

Vira Haber