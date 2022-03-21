Arkadaşlık siteleri ve rastgele sohbetler ilişki kurmanın en popüler yolları

Dürüst olalım — çevrimdışı olarak tanışma son yıllarda çok daha zor hale geldi. Ve sokakta, bir restoranda veya kafede iletişim kurmaya çalışan bir kişi bunu çok müdahaleci ve biraz tuhaf buluyor. Ancak risk almaya ve birbirinizi tanımaya istekli olsanız bile hala birçok zorluk bulunmaktadır. Hoşlandığınız kişinin yalnız mı yoksa bir ilişkisi olduğunu nasıl anlarsınız? Sohbet ve tanışma havasında mı? Ya da bu konuyla ilgili olarak, bu kişinin yönelimi nedir? Akıllarda cevaplardan çok sorular bulunmaktadır.

Neyse ki, zamanımızda, çevrimiçi tanışmaya çalışmak hiç de gerekli değil. Aslında, yabancılarla kolayca ve rahat bir ortamda ilginç partnerler bulabileceğiniz, iletişim kurabileceğiniz, flört edebileceğiniz ve gerçek hayatta buluşma ayarlayabileceğiniz çok sayıda tanışma sitesi ve yabancılarla yapabileceğiniz görüntülü sohbet platformları bulunmaktadır. Ve en önemlisi, burada karşınızdaki kişinin de iletişime ilgi duyduğundan ve ilişkilere açık olduğundan emin olacaksınız.

Gerçekten geniş ve aktif bir kitleye sahip birkaç popüler arkadaşlık sitesine bir göz atalım. Kendiniz için kesinlikle ilginç bir şeyler bulacaksınız.

Arkadaşlık siteleri

Başlangıç olarak, klasik arkadaşlık sitelerinin sözde "hızlı tanışma" için pek uygun olmadığına dikkat edilmelidir. Kayıt olmak, bir profil doldurmak vb. için zaman harcamanız gerekmektedir. Bu herkes için uygun değildir ve her kullanıcı internette kişisel bilgilerini paylaşmaya meyilli değildir. Öte yandan, Web'de mükemmel eşleşmeyi bulma şansını önemli ölçüde artırır.

Birkaç popüler tanışma platformuna bir göz atalım.

Tinder

Tinder, dünyanın en tanınmış tanışma sitelerinden biridir. Tinder'ın çalışma prensibi karşılıklı beğeniye dayanır. Ekranda insanların fotoğraflarını görürsünüz ve kişiyi beğenip beğenmediğinizi belirtirsiniz. Ve beğenileriniz çakışırsa, sistem iletişimi başlatmayı teklif eder. Bu basit, anlaşılır ve çok kullanışlı bir algoritmadır ve daha sonra diğer birçok tanışma platformunda kullanılmaya başlanmıştır.

Son zamanlarda Tinder işlevselliğini büyük ölçüde genişletti, çeşitli mini oyunlar uygulamaya ve para kazanmanın birçok yolunu aramaya başladı. Bu nedenle, kullanıcılar genellikle ek ödeme yapılmadan uygulamayı ve siteyi kullanmanın çok rahat olmadığından şikayet etmektedir. Yine de, Tinder hala son derece popülerdir.

Bumble

Bumble, Tinder'a benzer şekilde çalışır. Ancak bu site daha çok klasik bir sosyal ağ gibidir. Burada bir profil doldurur, ayarlarınıza ve filtrelerinize göre önerilen kullanıcıların güncellemelerini görüntüler, diğer kişilerin profillerini beğenebilir veya karşılıklı beğeni almadan bile diğer Bumble üyelerine yazabilirsiniz.

Bir yandan Bumble, kullanıcıya Tinder'den daha fazla özgürlük vermektedir. Ama öte yandan, bu özgürlüğün bedelini de ödemeniz gerekiyor. Örneğin, ilk 10 mesajı ücretsiz gönderebilirsiniz. Ancak 100 veya sınırsız mesaj için ödeme yapmanız gerekiyor.

OkCupid

Bu platform, ilişkiler için potansiyel partnerlerin seçimine daha ciddi bir yaklaşıma sahiptir. OkCupid'de yalnızca fotoğraflarınızı yüklemek ve bir profil doldurmakla kalmaz, aynı zamanda çeşitli soruları da yanıtlarsınız. Verdiğiniz yanıtlara göre, sistem sizin için potansiyel olarak uygun bir eş seçer.

OkCupid, benzer ilgi alanlarına sahip insanları nasıl bulacağını bilmekte, sohbet etmeyi teklif etmek ve sizin için doğru olan kişilerle bir ilişki başlatmak için her kullanıcının profilini dikkatlice analiz eder.

Bazı OkCupid özellikleri de ücretlidir. Bu nedenle, bu platformdan en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız, az da olsa ödeme yapmaya hazır olun.

Hinge

Hinge benzer bir prensipte çalışır. Hizmet, kişilik tipinizi analiz eder ve sizin için doğru kişileri seçmek için ilgi alanlarınızı karşılar. Temelde cinsiyet, yaş ve boydan siyasi görüşlere ve dine kadar pek çok parametre hesaba katılmaktadır.

The New York Times ve Washington Post yazılarında Hinge’i ele aldı ve algoritmaları dünya çapında binlerce kullanıcı tarafından değerlendirildi. Geliştiricilere göre, 4 Hinge üyesinden 3'ü ikinci bir randevuya gitmek istiyor. Hinge bugün ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da en hızlı büyüyen uygulamalardan biridir.

Rastgele görüntülü sohbetler

Elbette tanışma siteleri ve uygulamalarının formatı tüm kullanıcılar için uygun değildir. Birçok insan zamandan tasarruf etmek ister ve şansına güvenir. Ve onlar için en iyi çözüm yabancılarla rastgele görüntülü sohbetler yapmaktır. Şu anda bazıları hakkında konuşmak istiyoruz.

Chatrandom

Bu, bir partner bulmak için yalnızca temel ayarları kullanabileceğiniz oldukça klasik bir rastgele sohbettir. Cinsiyetinizi ve bir ilgi alanlarınızı listeleyebilirsiniz, ardından sistem sizin için en uygun partneri seçmeye çalışacaktır.

Bununla birlikte, Chatrandom, klasik sohbet ruletinin övünemeyeceği birkaç ilginç özelliğe sahiptir. Örneğin, herkesin katılabileceği ilgi alanlarına göre tematik sohbet odaları vardır. Ve ek bir ücret karşılığında, kızlarla ayrı bir sohbet odasında sohbet edebilir ve gelecekteki ruh eşinizi orada bulabilirsiniz.

CooMeet

CooMeet, bekar erkekler için gündelik görüntülü sohbetler arasında gerçek bir keşiftir. Bu rastgele sohbet benzersiz bir cinsiyet filtresi kullanır, böylece https://coomeet.com/tr/chatrandom adresinde bir kızla tanışacağınızdan emin olabilirsiniz. Diğer erkeklerle bağlantı kurmak kapsam dışında tutulmuştur.

CooMeet'te kızlar kayıt olurken bilgilerini doğrulamalıdır. Bu nedenle, burada sahte hesaplar ve botlar bulunmaktadır. Reklam ve benzerlerini içerek kadın hesapları bulunmamaktadır. Sadece karşı cinsle canlı iletişime girersiniz. Daha fazla kolaylık için iOS ve Android resmi CooMeet uygulamasını kullanabilirsiniz.

OmeTV

Oldukça klasik olan başka bir görüntülü sohbet. OmeTV, şık bir minimalist arayüze ve temel işlevselliğe sahiptir. Sistemin en uygun partnerleri bulması için ülkenizi ve cinsiyetinizi seçebilirsiniz. Ek olarak, Ome TV, mesajları otomatik olarak seçilen dile çevirmek için kullanışlı bir özelliğe sahiptir. Yabancılarla sohbet etmek istiyorsanız bu harika bir özelliktir.

Ome TV sohbet ruletinin birkaç yüz bin çevrimiçi kullanıcısı olması alışıldık bir durumdur. Bu, kesinlikle partner sıkıntınız olmayacağı anlamına gelir. Site hızlı çalışmakta, video, ses kalitesi oldukça iyi ve OmeTV'nin temel işlevleri ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Bazoocam

Oldukça modası geçmiş tasarımına rağmen Bazoocam, yabancılarla çok popüler bir anonim görüntülü sohbet olmaya devam etmektedir. Ana işlev benzerleriyle aynıdır; tamamen rastgele kullanıcıların video görüşmesi ile bağlantı kurması. Ancak Bazoocam'in bazı ilginç özellikleri de bulunmaktadır.

Diğer rastgele sohbetlerden ilk farkı, iletişiminizi çeşitlendirmek için diğer kullanıcılarla oynayabileceğiniz mini oyunların olmasıdır. İkincisi, izleyicilerin bağlanabileceği yerleşik bir canlı yayın akışı hizmetinin bulunmasıdır. Kendini geniş bir kitleye tanıtmak ve daha fazla ilgi çekmek isteyenler için uygun bir araçtır. Bu yayınların çoğunun artık oldukça samimi olduğunu da unutmayınız.

Chathub

Rastgele görüntülü sohbet olan Chathub yalnızca temel arama ayarlarına sahiptir o da cinsiyetinizi ve ikamet ettiğiniz ülkeyi belirtebilir olmanızdır. Daha hassas ayarlar bulunmamaktadır. Ancak site oldukça iyi bir denetime sahiptir ve bunun sayesinde ebeveynlerinin izniyle 13 yaşın üzerindeki gençler bile Chathub'ı kullanabilir.

Chathub'ın önemli bir dezavantajı, bir mobil uygulamanın olmamasıdır. Ancak yabancılarla yapılan bu görüntülü sohbet, mobil web sürümünde harika çalışmaktadır.

Chatroulette

Rastgele sohbet olan Chatroulette geçmişte benzer platformlar arasında liderlerden biriydi ve gerçek bir öncüydü. Ancak zamanla kitlesinin önemli bir bölümünü kaybetti ve rakiplerine zemin açtı. 2020 yılında site kendini geliştirme yönünde yeni bir adım attı, geliştiriciler dikkatli bir şekilde denetim üzerine yoğunlaştı. Chatroulette kullanımını daha güvenli ve rahat hale getirdi. Ancak yine de herhangi özel bir özelliği bulunmayan klasik bir sohbet ruletidir.

Ne seçmelisiniz?

Her iki format da — tanışma siteleri ve sohbet ruletleri — dikkatinizi çekmeye değer. Çevrimiçi tanışmaya, sizinle benzer düşünen insanları bulmaya, arkadaş edinmeye ve hatta romantik bir ilişki kurmaya yardımcı olurlar.

Seçim yalnızca kişisel tercihinize bağlıdır. Bir ruh eşi aramak için daha fazla zaman ve enerji harcamaya hazırsanız, çöpçatanlık sitelerini ve uygulamalarını deneyin. Zamandan tasarruf etmek ve çok hızlı bir flört istiyorsanız, seçiminiz yabancılarla anonim görüntülü sohbetlerdir.