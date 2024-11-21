Arkas Bunker’dan Yang Ming’e İlk Biyoyakıt İkmali

Şirket böylece Arkas Line’ın ardından başka bir armatöre ilk kez biyoyakıt ikmal etmiş oldu. Türkiye’de denizcilik yakıtlarında Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasını (ISCC) alan ilk şirket olan Arkas Bunker, çevreci ve karbon emisyonunu önemli ölçüde düşüren biyoyakıt kullanımını tüm armatörlere sunuyor. 2024 yılı mayıs ayında Arkas Line’nın gemisi Matilde A’ya gerçekleştirdiği ikmalin ardından şirket bu kez bir başka armatöre, Yang Ming’e ilk kez biyo yakıt ikmali gerçekleştirdi. Bio24F’i ikmali, Kumport’ta yanaşan YM Inventive isimli gemiye yapıldı. İkmal sonrasında Arkas Bunker’ın Barge kaptanı, ilk ikmal olması vesilesiyle YM Inventive’in kaptanına günün anısına plaket verdi.

Arkas Bunker Genel Müdürü Seçkin Gül, “Türkiye’nin ilk biyoyakıt ikmalini gerçekleştirmekten dolayı hem ülkemiz hem de şirketimiz adına çok mutlu ve gururluyuz. Bu sayede biyoyakıtı kendi gemilerimizde deneyimleme fırsatı bulduk. Yakıtımızın son derece olumlu özelliklerine hep birlikte şahit olduk. Bio24F adını verdiğimiz biyoyakıtı Arkas Line gemilerinde kullanırken aynı zamanda diğer armatörlerimize de sunuyoruz. Tecrübeli ekip arkadaşlarım ve iş ortaklarımızla birlikte biyoyakıtlar üzerinde durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik yolculuklarında gemilerine özel çözümlerle daha temiz denizlere ulaşmak için tüm armatörlerimizin yanındayız” dedi.

Bio24F; ISCC sertifikalı yüzde 24 oranında kullanılmış bitkisel yağın (UCO) %76 oranında çok düşük kükürtlü fuel oil (VLSFO) ile harmanlanmasıyla elde ediliyor. Gemilerden kaynaklı sera gazı emisyonlarını ciddi oranda azaltacak “Bio24F” ile armatörlerin sürdürülebilirlik hedeflerinin daha ulaşılabilir olması hedefleniyor.

Vira Haber