Arkas Holding, Logitrans 2024’te Yeni Yatırımlarıyla Yer Aldı

Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Grubu, Türkiye'nin küresel ticaret üssü olmasını sağlayacak yeni yatırımları ile 17. kez kapılarını açan Avrasya’nın en büyük lojistik fuarı olan “Uluslararası Logitrans Transport ve Lojistik Fuarı”nda yerini aldı.

Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Grubu, yeni yatırımlarıyla deniz, kara ve demir yolu liman ve terminal işletmeciliğinde güçlü yatırımlara imza atarak Türkiye’nin iç ve dış ticaret hacmine katkı sağlamayı sürdürüyor. Marport’ta hayata geçirilen 250 milyon dolarlık modernizasyon projesine ek olarak grubun yatırımları, Autoport ve Railport projeleri ile devam ediyor. Katılımcılar, “Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı”nda grubun tüm yatırımlarını yakından inceleme fırsatı buluyor.

60 milyon dolar yatırımla 4 yeni SSG vinç

Türkiye’nin en fazla konteyner elleçlenen limanlarından biri olan Marport, 60 milyon dolarlık yatırımla limana kazandırılan 4 adet yeni Ship to Shore Gantry Crane (SSG) vinç ile Türkiye’de 14 SSG vinci ile hizmet veren ilk ve tek liman. 25+1 konteyner yan uzanma kabiliyetine sahip yeni SSG vinçler, sahip oldukları kapasite, ileri teknoloji donanımlar ve elleçleme hızları sayesinde dünyanın en büyük konteyner gemilerine rahat ve kesintisiz hizmet verebilecek. Spreader altı kaldırma yükseklikleri 54 metre, outreach uzunlukları 73 metre ve ağırlıkları yaklaşık 1600 ton olan yeni SSG vinçler, dolu iken dakikada 90, boşken dakikada 180 metre hoist hızına sahip. Trolley hızı dakikada 240 metre olan yeni SSG vinçler, donatıldıkları “Ship Profiling” ve “Chassis Positioning” gibi ileri teknoloji sistemlerle maksimum operasyonel verimlilik sağlarken iş güvenliği risklerini de önemli ölçüde azaltıyorlar.

Otomotiv Lojistiğine Özel: Autoport

Grubun ülke ekonomisine kazandırdığı Türkiye’nin ilk otomotiv ihtisas limanı Autoport, 15 bin araç kapasiteli park sahası ve yıllık 650 bin araç elleçleme kapasitesiyle otomotiv lojistiğine özel olarak hizmet vermeye devam ediyor. Limanın mevcut yapısının genişletilmesini hedefleyen yeni yatırım projesi kapsamında Autoport’un mevcut alanı 403 bin metrekareye, 15 bin adet park kapasitesi ise 22 bin 500’e çıkartılacak. Ayrıca terminalin 656 metre olan rıhtım uzunluğu da 850 metreye uzatılarak iki gemiye eş zamanlı operasyonlar maksimum verimlilikle gerçekleştirilmeye devam edecek. Bu yatırımlar sonucunda Autoport’un yıllık araç elleçleme kapasitesi 650 bin adetten 1 milyon 100 bin adede çıkartılmış olacak.

Railport, Türkiye’nin ilk intermodal lojistik terminali olacak!

Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Grubu ayrıca yeni Railport projesi ile de Türkiye’ye bir ilki kazandıracak. Ülkemizin ilk intermodal lojistik terminali olacak olan Railport, Arkas Holding ile Almanya merkezli duisport ortaklığında hayata geçecek ve operasyonel faaliyetlerine 2025 yılının ikinci çeyreğinde başlayacak. Küresel ticarette stratejik bir öneme sahip olan Demir İpek Yolu hattının tam merkezinde yer alan konumuyla Railport, ülkemiz ve uluslararası ticaretin gelişmesinde önemli bir rol oynayacak. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının faaliyete geçmesiyle hem Türkiye’nin Uzak Doğu ile Avrupa arasındaki ticarette Türkiye’nin bir köprü görevi üstlenmesini hem de Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Türkiye’nin 2053 net sıfır karbon emisyonu hedeflerine ulaşmasını sağlayacak.

Kalelioğlu: “Yatırımlarımızla Türkiye’nin iç ve dış ticaretinin lokomotifiyiz”

Uluslararası Logitrans Transport ve Lojistik Fuarı’nda lojistiğin tüm bileşenlerinin aynı anda tanıtılması imkanı sağlandığını belirten Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Grubu Başkanı Özgür Kalelioğlu; “Türkiye’de konteyner limancılığına ilk yatırım yapan kuruluşlardan biri olarak bugün ulaştığımız nokta, yaklaşık 30 yıllık emeğin bir sonucu. Toplam yatırım değeri 1 milyar doları aşan Marport, Türkiye’nin en fazla konteyner elleçlenen limanlarından biri. Sektörümüzün ihtiyaçlarını ön planda tutarak buradaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ayrıca grup olarak Türkiye’nin ilk otomotiv Ro-Ro ihtisas limanı olan Autoport projemizde de yatırımlarımıza devam ediyor ve otomotiv lojistiğine katma değer kazandırıyoruz. Ancak son dönemde bizleri en çok gururlandıran yatırımımız, ticaret hatlarına doğrudan bağlantısı olan ve lojistik açısından merkezi konumuyla tam anlamıyla bir hub konumunda olan Railport projesi. Ülkemizde demir yolu taşımacılığında yeni bir dönem başlatacağız. Yeni yatırımlarımızla Türkiye’nin iç ve dış ticaretinde önemli bir lokomotif görevi üstleniyor ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

Vira Haber