Arkas Line, Amerika Servisinde Kapasitesini İkiye Katladı

Arkas Line, Türkiye ve çevre bölgelerden Amerika Birleşik Devletleri’nin doğu kıyısına kesintisiz ve güvenilir hizmet sunan USA Express Service (USX) hattında önemli bir genişlemeye imza attı. Hat üzerinde artık iki Arkas gemisi hizmet veriyor: 2.824 TEU kapasiteli Sine A ve kısa süre önce filoya katılan, scrubber donanımı sayesinde daha çevreci hale getirilen 2.824 TEU kapasiteli Emma A.

Bu gelişmeyle birlikte Arkas Line, ABD hattındaki taşıma kapasitesini iki katına çıkardı. USX servisi haftalık olarak 7 gemiyle şu rotada hizmet veriyor: Mersin – İstanbul (Kumport) – İzmit (Evyap) – Gemlik (Gemport) – İzmir (Aliağa) – New York – Norfolk – Savannah – Mersin.

Gemi yatırımlarında çevre duyarlılığını önceliklendiren Arkas Line, Emma A gemisine entegre ettiği scrubber ile emisyonlarındaki sülfür oranını minimuma indiriyor. Böylece, filo yenileme stratejisini, sürdürülebilir taşımacılık ilkeleri doğrultusunda şekillendiriyor.

Arkas Line, büyüyen filosu ve güçlü lojistik ağı sayesinde Türkiye ile Amerika arasındaki ticareti desteklerken, aynı zamanda Akdeniz, Karadeniz, Afrika ve Kızıldeniz üzerinden Hindistan limanlarını da ABD pazarına bağlamaya devam ediyor. Bu genişleme ile Arkas Line, müşterilerine daha kısa transit süreleri ve daha rekabetçi çözümler sunarak hizmet verdiği tüm bölgelerde ticaretin canlanmasına katkı sağlamayı da amaçlamaktadır.

Vira Haber