Arkas Line, Diamond Shipping Services’i Senegal’deki Yeni Acentesi Olarak Atadı

Arkas Holding kuruluşlarından Arkas Line tarafından yapılan açıklamada, yeni acente olarak Diamond Shipping Services şirketinin 01 Nisan itibariyle hizmete başlayacağı ifade edildi. Açıklamada, Diamond Shipping Services’in 1968 yılında kurulduğu, Afrika, Orta Doğu ve Asya’da operasyonlar yürüten Sharaf Group bünyesinde faaliyet gösterdiği belirtildi. İngiltere, Avrupa, ABD ve Asya’da acenteleri bulunan Diamond Shipping Services, Senegal’de yük taşımacılığı hizmetleri sunuyor. Şirket ayrıca 2010 yılından bu yana küresel taşımacılık firmalarına hizmet veren bir gemi acentesi olarak da aynı pazarda faaliyet gösteriyor.

Açıklamada Arkas Line’ın müşterilerine, yüksek kaliteli hizmet sunmaya kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Vira Haber