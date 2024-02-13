Arkas Line’dan Amerika Atağı

Arkas Line, Akdeniz ve Karadeniz’de güçlü konumunu korurken, Batı ve Kuzey Afrika, Güney ve Kuzey Avrupa kıtalarındaki varlığına ek olarak, Amerika’nın Doğu kıyıları’na Turkon Line ve Hapag Lloyd ortaklığı ile devam eden Amerika Servisi’ne (MED-US East Coast) üçüncü ortak olarak katılıyor.

USX Amerika Servisi 26 Şubat’ta Max Schulte gemisi ile başlarken Arkas Line’nın Sine A gemisi 11 Mart’ta Mersin Limanı’ndan kalkacak. Toplamda yedi gemi ile hizmet verecek USX servisi 49 günlük sefer süresi ile Mersin / Kumport (İstanbul) / Evyap / Gemlik (Gemport) / Aliağa (TCEGE) / Algeciras / New York / Norfolk / Savannah / Tanger / Mersin rotasında ilerleyecek.

Haftalık Servis

Arkas Line’nın katılımı, mevcut servisi, gemi sayısında artışla, haftalık operasyona dönüştürecek. Arkas Line bu anlaşma ile Türk ihracatçılarının Amerika’nın Doğu kıyılarına yapacakları yüklemelerinde ilave bir kapasite sağlayarak haftalık düzenli kalkışlar ve en kısa transit süreler ile yüksek kalitede servis vermeyi hedefliyor.

Arkas Line CEO’su Can Atalay, “Hedefimiz, Arkas Line ismini yeni coğrafyalara taşıyarak ülke ticaretine daha fazla katkı sunabilmek. Bu servisteki ortaklarımız çok uzun zamandır iş birliklerimiz olan, güçlü ve köklü şirketler. Güçlerimizin birleşimi bölgede başka iş birliklerine de kapı açabilir. Bu servis Türkiye’nin yanı sıra başta İtalya olmak üzere hizmet verdiğimiz tüm ülkeleri, Tanger veya Türk limanlarından aktarma yapmak suretiyle ABD’ye bağlayacak. Türkiye Amerika ihracatlarını hedeflerken aynı zamanda, Arkas Line’ın servis verdiği Batı Afrika, Kuzey Afrika, Akdeniz ve Karadeniz ülkelerine yapılan ticareti canlandırmayı ve taşıma hacmini büyütmeyi de hedefliyoruz. USX gibi yeni hatlar, Arkas Line’nın ilave gemi yatırımları yapıp hem kendi filosunun hem de Türk deniz ticaret filosunun büyümesine katkı yapacaktır” dedi.

Vira Haber