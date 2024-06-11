Arkas Line Kızıldeniz Seferlerine Başlıyor

Akdeniz, Karadeniz, Avrupa, Afrika ve son olarak Amerika Doğu Kıyıları’nın ardından şimdi de Kızıldeniz’de düzenli haftalık servis vermeye başlıyor. Kızıldeniz Express Servisi (RS1 ve RS2), iki ayrı hatla Türkiye’den Suudi Arabistan ve Ürdün’e köprü kurmaya hazırlanıyor.

Akdeniz, Karadeniz, Batı ve Kuzey Afrika başta olmak üzere Güney ve Kuzey Avrupa’daki tecrübesiyle güçlü konumunu korurken son olarak Amerika atağı ile servis ağını genişletmeye devam eden Arkas Line, bu kez bir başka coğrafyayı, Kızıldeniz’i de hizmet bölgesine ekliyor.

16 Haziran 2024 itibariyle başlayacak Kızıldeniz seferleri ile Arkas Line, hizmet verdiği tüm limanları haftalık düzenli iki ayrı hatla Kızıldeniz’e bağlayacak.

RS1 Servisi kuzeyde KUMPORT (TRKMX – Kumport) / EVYAP (TREVY – Evyap Terminal) / ALİAĞA (TRALI – TCE EGE) / CİDDE (SAJED- RSGT)/ AKABE (JOAQJ – Aqaba APMT) / KUMPORT (TRKMX) rotasında,

RS2 Servisi ise İSKENDERUN (TRISK – Limak) / MERSİN (TRMER – MIP) / CİDDE (SAJED - RSGT)/ AKABE (JOAQJ – Aqaba APMT ) / İSKENDERUN (TRISK – Limak) rotasında hizmet verecek.

Arkas Line yeni Kızıldeniz servisleriyle birlikte Cidde aktarmalı olarak Port Sudan ve Cibuti’yi de servis ağına katacak.

Arkas Line CEO’su Can Atalay, “Konteyner taşımacılığındaki yaklaşık 30 yıllık uzmanlığımız, tecrübe ve bilgi birikimimizle Arkas Line ismini farklı coğrafyalara taşıyarak ülke ticaretine katkı sağlamayı amaç edindik. Bu doğrultuda gemi filomuzu büyütüp gençleştirirken aynı zamanda rotamıza yeni pazarlar ekleyerek ileriye doğru hızlı ama sağlam adımlar atıyoruz. “Yeni başlatacağımız Kızıldeniz Express Servisleri (RS1 ve RS2) ile Cidde, Akabe, Port Sudan ve Cibuti limanlarını servis ağımıza ekliyoruz.”

Vira Haber