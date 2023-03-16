Arkas Lojistik ABD’deki Yatırımlarına Devam Ediyor

Ülke genelindeki tüm müşterilerine ve özellikle Kuzeydoğu ABD'deki müşterilerine depolama, 3PL, konteyner doldurma/boşaltma, iç nakliye ve gümrükleme ihtiyaçlarını karşılamak için New York/New Jersey limanlarına 20 km, JFK Havaalanı'na 40 km, New York şehir merkezine 17 km uzaklıkta olan tek bir merkezden entegre lojistik çözümler sunmaya başladı.

“Lojistiğin Arkas’ındaki Güç” mottosu ile bulunduğu sektörde stratejik yeniliklere odaklanan Arkas Lojistik, var olan networkünü daha da genişletiyor. Amerika’da New Jersey’de yapılanmaya giderek yeni ofisini kuran şirket, bölgesel güç olma konumundan küresel çapta hizmet veren bir yapıya doğru evriliyor. 2022 ile birlikte Amerika açılımını hayata geçiren Arkas Lojistik, mevcut ticari ilişkilerini daha da geliştirmeyi ve denizyolunda Amerika ile olan elleçleme miktarını da zamanla artırmayı hedefliyor.

New Jersey’de açılan ofis ile birlikte Arkas Lojistik’in Avrupa, Afrika ve CIS ülkeleriyle birlikte yurt dışında ofisi bulunan ülke sayısı da 13’e yükseldi.