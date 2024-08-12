Arkas Lojistik Adana Havalimanı’nı Yeni Evine Taşıdı

Toplam 253 adet çeşitli yer hizmet ekipmanı Adana Havalimanı’ndan Çukurova Uluslararası Havalimanı’na taşındı. 4 saatte gerçekleştirilen taşıma planlanandan 8 saat önce tamamlandı.

Atatürk Havalimanı’nı İstanbul Havalimanı’na taşıyan Arkas Lojistik başarılı bir havalimanı taşıması daha gerçekleştirdi. Kapsamlı bir proje ile her detayı en ince ayrıntısına kadar hesaplanan projede lojistik mühendisliği yapıldı.

“275 personel çalışırken 78 araç kullanıldı”

Turkish Ground Services’in (TGS Yer Hizmetleri A.Ş.) yer hizmet ekipmanlarının taşınması için Arkas Lojistik personeli 275 kişi çalışırken, toplam 78 araç kullanıldı.

Arkas Lojistik 40 konteyner taşıyıcı, 31’i ağır yük taşıyan lowbed, 3’ü otobüs taşıyıcı, 4’ü standart çekici ile farklı büyüklükte ve ağırlıktaki toplam 253 adet yer hizmet ekipmanını Çukurova Uluslararası Havalimanı’na taşıdı.

Adana Havalimanı ve Çukurova Uluslararası Havalimanı’na 250’şer tonluk vinçler kuruldu. Ağır yüklerin lowbedlere sorunsuz ve hızlı yüklenebilmesi için özel rampalar tasarlandı.

“534 bin 250 kilogram yük taşındı”

Arkas Lojistik ekipleri 2 bin 247 metrekarelik bir alanı kaplayan toplamda 534 bin 250 kilogram ağırlığındaki yükün hatasız taşınması için günlerce hazırlık yaptı. Deneme taşımaları ile sürecin sorunsuz bitirilmesi için detaylı hesaplamalar yapıldı. Taşınan yükler peş peşe sıralandığında 1.121 metre uzunluğa ulaşıyor.

“Havalimanı taşıması 4 saatte gerçekleştirildi”



12 saatte tamamlanması planlanan havalimanı taşıması 4 saatte yapıldı. 36 kilometrelik mesafede gerçekleştirilen taşımada yol boyunca oluşabilecek acil müdahaleler için Arkas Lojistik’in 3 adet tam teçhizatlı onarım aracı ve uzman ekipleri bulunduruldu. Yoldaki araçlar İstanbul merkez binasında bulunan “Trafik izleme ve operasyon merkezi” (AR-TİM) tarafından anlık takip edildi.

“Türkiye’nin büyük projelerinde yer almaktan gurur duyuyoruz”



Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez; Arkas Lojistik’in dünyada da büyük ses getiren Atatürk Havalimanı’nı başarılı bir şekilde taşımasından sonra Adana Havalimanı’nı da taşımasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Arcas; “Biz de Çukurova bölgesine ciddi yatırımlar yapıyoruz. Açılan yeni havalimanı bölgedeki ticarete de önemli katkı sağlayacaktır. 112 yıllık tecrübemizle ve deneyimli çalışanlarımızla Türkiye’yi geleceğe taşıyacak büyük projelerde yer almaktan her zaman gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“Her adımı modelledik, riskleri hesapladık”



Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez; “Arkas Lojistik Grubu her geçen gün güçlenen yapısıyla büyük proje taşımacılığında önemli işlere imza atmaya devam ediyor. Adana Havalimanı taşıması da bizim için değerli bir proje. Atatürk Havalimanı taşımasından edindiğimiz tecrübeleri ve deneyimlerimizi Adana Havalimanı’nın yeni evine taşınmasında da uyguladık. Lojistik mühendisliğinin yapıldığı taşıma için günlerce planlamalar yapıldı. Güvenliği ön plana alarak taşımayı hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Her adımı modelledik, oluşabilecek riskleri hesapladık. Deneyimli çalışanlarımızla, araç ve ekipman gücümüzle farklı çözümler ürettik. Türkiye’de ve dünyada bu tip projelerde daha fazla yer almak istiyoruz” dedi.

“Havalimanı ile birlikte Arkas Lojistik Yenice Terminali ve Arkas Rail bölge için güç olacak”

Göçmez “Yeni havalimanın bizim için ayrı bir önemi de var. Çukurova Uluslararası Havalimanı’na 9 kilometre uzaklıkta bulunan 50 bin metrekarelik demiryolu bağlantılı Arkas Lojistik Yenice Terminali’nde 11 bin metrekarelik kapalı depo yapıyoruz. Bunun 6 bin 600 metrekaresi tamamlandı. Arkas Rail de 2025’ten itibaren teslim alacağı toplamda 5 lokomotifle ticaretin artacağı demiryolu bağlantılı bu bölgede ihtiyaçları karşılayacak. Yeni havalimanı ile birlikte Yenice Terminali ve Arkas Rail bölge ticaretine önemli katkı sağlayacaktır” dedi.