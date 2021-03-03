Arkas Lojistik, Kara Filosuna 35 Milyon Lira Yatırımla ITOY Ödüllü 40 Yeni Ford Trucks F-MAX Ekledi

Arkas Lojistik’in filosunu güçlendirmek, gençleştirmek ve verimliliğini artırmak amacıyla yaptığı yatırımları bu yıl da hız kesmiyor. 35 milyon lira değerindeki yatırımla filosuna 40 Ford Trucks F-MAX daha çekici ekledi.

Karayolu taşımacılığının Türkiye’de %91,5 oranında karbon salınımına sebep olduğu göz önünde alındığında çevre dostu teknolojilerin lojistik sektöründe kullanımının artırılması sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor. Deniz, kara, hava ve demiryolu taşıma hizmetleri ile depolama, dağıtım, özel proje taşımaları ile komple lojistik hizmeti sunan Arkas Lojistik, tüm iş süreçlerinde ve özellikle büyük bir kara nakliye filosuna sahip olmanın sorumluluğuyla sürdürülebilirliği de yatırımlarında dikkate alıyor. Araçlarını her yıl yenileyerek filosunun genç ve güçlü kalmasını sağlarken sürdürülebilir dünyanın çevre gerekliliklerine uygun araçlar tercih ediyor.

Arkas Lojistik Genel Müdürü Serhat Kurtuluş, yaptığı açıklamada, “Pandemi koşullarında; sunduğumuz “komple lojistik” hizmetinin tanımı ve fonksiyonunun önemi çok net görüldü. Diğer taraftan uzun yıllardır gündemimizde olan yeşil lojistiğin gerekliliğinin de altı tekrar çizildi. Bizim Arkas Lojistik olarak yeni dönemde ana stratejimiz mevcut koşullara uygun şekilde dijital çözümlerle temassız hizmet modelini yaygınlaştırarak müşterilerimize hızlı çözümler sunmak. Bu yolda mevcut hizmetlerimizi büyütmeye ve yeni iş alanlarındaki fırsatları değerlendirmeye yönelik yatırımlara devam ediyoruz.

Karayolunda yılda 30.500.000 km yol kat ettiğimiz özmal kara filomuzla hedeflerimizi büyütüp; hizmet kalitesini yükseltiyoruz. Özmal kara filomuz, uzman iş ortaklarımız ve çalışanlarımız ile lojistiğin arkasındaki güç olmaya ve ekonomimize değer üretmeye devam ediyoruz. Bu noktada iş ortaklarımız olarak nitelendirdiğimiz Ford Trucks ile güvene dayalı uzun süreli iş birliğimiz var. Tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği ve Türkiye’de üretilen çekicileri bir kez daha filomuza katmaktan mutluyuz. Hali hazırda filomuzdaki Ford Trucks çekicilerimizden performans, yakıt tüketimi ve teknolojik donanımlarının yanı sıra sahip olma maliyeti bakımından da çok memnunuz.” dedi.

Yeni yatırımla birlikte Arkas Lojistik’in çevre dostu Euro 6 motora sahip araç oranı da % 50’ye yükseldi. Euro 6 normuna sahip Ford Trucks çekiciler yakıt tasarrufu ile karbon salınımını azaltıyor. Yeni araçların yakıt tüketimi km’de litre bazında % 5 iyileşme sağlayacak. 40 araç ile birlikte ayda 240.000 km yol kat edilmesi öngörülüyor. Arkas Lojistik yılda 117 bin litre yakıt tasarrufu sağlayacak.

Lojistik sektörünün lider markalarından Arkas Lojistik’le iş birliklerini büyütmekten dolayı mutlu olduklarını belirten Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören ise şunları söyledi:

“Ford Trucks olarak, Arkas Lojistik’le halihazırda yıllardır süregelen iş birliğimiz güçlenerek büyüyor. Uzun yıllardır hem satış, hem de satış sonrası servis ve hizmetlerde güvene dayalı ve köklü ilişkilerimiz var. Geçtiğimiz yıl uluslararası ödüllü çekicimiz F-MAX ile bu iş birliğinde yeni bir sayfa daha açmıştık. Şimdi de 40 adet F-MAX'i daha Arkas Lojistik’e teslim ederek, Arkas Lojistik'te bugüne kadar teslim ettiğimiz toplam Ford Trucks markalı araç sayımızı 175’e yükseltiyoruz. Arkas Lojistik'in araç parkında yer alan Ford Trucks araçların sayısının yükselmesi bu iş birliğimizin güçlenerek büyüdüğünü gösteriyor. Yurt içinde ve yurtdışında yoğun talep gören F-MAX'in 500 PS güce sahip, düşük yakıt tüketimiyle dikkat çeken yüksek performanslı motoru ve ileri teknolojik donanımları ile Arkas Lojistik'e büyük verimlilik ve katkı sağlayacağına inanıyoruz. 2020 yılında kendi segmentinde Türkiye’nin en çok tercih edilen çekici modeli olan F-MAX, üstün aerodinamik, aktarma sistemi kalibrasyonu ve yakıt tüketimi açısından mükemmel performans ile önceki modellere göre %6'lık iyileştirme sağlıyor. Ayrıca, F-MAX'in ConnecTruck uygulaması ile filo sahipleri araçların nerede, ne zaman, ne yaptığını, hangi rotada olduğunu harita üzerinde görebiliyor, anlık ve geçmişe dair tüm araç bilgilerine ulaşabiliyor. F-MAX, bakım maliyetlerinin azalması ve sahip olma maliyetini düşürmesinin yanı sıra geniş ve konforlu kabiniyle de Arkas Lojistik kaptanlarının gerekli ihtiyaçlarını karşılayacak. Arkas Lojistik'e bize ve markamıza duydukları güven için çok teşekkür ediyoruz.”

Vira Haber