Arkas Lojistik, Logitrans’ta Shipeedy’yi Tanıttı

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı’nda Arkas Lojistik CEO’su Onur Göçmez yeni nesil lojistik projesi Shipeedy hakkında bilgiler verdi. Göçmez, “Müşterilerin ihtiyacına ve sektörün gelişimine yönelik öncü girişimler Arkas’ın iş kültüründe var ve bu başarının anahtarı. Shipeedy de gördüğümüz bir ihtiyacı karşılamak ve eksikliği tamamlamak üzere öncü bir girişim. Dünya genelindeki dijital lojistik iş modellerini inceledik. Müşterilerimizin 7/24 dijital bir platformdan self servis hizmet alacakları, lojistik operasyonlarını dijitale taşıyacakları, hizmet öncesi ve sonrası tüm süreçlerinin dijital olarak yönetebilecekleri bir sistem geliştirdik.” dedi.

Shipeedy, üyelik sistemi ile çalışıyor. Üyeler / müşteriler tüm işlemlerini dijital platform üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Yeni müşteri ya da mevcut Arkas Lojistik müşterisi ayrımı olmadan lojistik ihtiyacı olan tüm kurumlara hizmet vermek üzere tasarlanan Shipeedy’de, baştan uca tüm süreç; “insan dokunuşu + teknolojik çözüm” olacak şeklinde işliyor. Sistemde online ve offline fiyat teklifi veriliyor. Üyelik ile başlayıp, teklif ya da hizmet almaya kadar geçen tüm süreç dijital olarak kayıt altına alınıyor ve analitik yöntemlerle optimizasyon analizleri yapılıyor.

Arkas Lojistik’e İki Atlas Ödülü Birden

Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı kapsamında düzenlenen 2021 Atlas Lojistik Ödülleri de İstanbul Fuar Merkezi’nde 11 Kasım’da düzenlenen törenle sahiplerine verildi. 12 yıldır kesintisiz devam eden etkinliğin ödül törenine sektör derneklerinin başkanları ve yöneticileri, iş dünyasının önemli isimleri ve lojistik sektörünün profesyonelleri katıldı. Arkas Lojistik, “Uluslararası Deniz Taşımaları-Forwarder” ve “Yurtiçi Lojistik İşletmeleri-L1” kategorilerinde olmak üzere iki Atlas ödülünün sahibi oldu. L1 kategorisinde ödülü Arkas Lojistik Genel Müdürü Serhat Kurtuluş’a Lojistik Ekipmanları Dergisi Genel Müdürü Selçuk Onur takdim etti. Forwarder kategorisindeki ödülü ise Arkas Lojistik Forwarding Hizmetleri Grup Müdürü Faruk Dursun, Aysberg Basın Yayın İdari Direktörü İlker Altun’un elinden aldı.

Arkas Lojistik’in “Uluslararası Deniz Taşımaları Forwarder” kategorisinde kazandığı ödülün kriterlerini toplam ciro, çalışan sayısı, yurt dışı deniz taşımaları ve yurt dışı deniz taşımaları dökme kriterleri etkili oldu. “Yurtiçi Lojistik İşletmeleri L1” kategorisinin kriterlerini ise toplam ciro, çalışan sayısı, özmal araç sayısı, şube sayısı ve kapalı depo alanları oluşturdu.

Vira Haber