Arkas Lojistik'ten Bir İlk Daha…

Arkas Lojistik’in yaptığı taşımada Bilecik Bozüyük'den Kırgızistan’ın Oş şehrine alüminyum elektrik kablosu taşıyan tren 30 vagon 60 konteynerden oluşuyor. Yaklaşık 5.500 km mesafe katedecek tren; Türkiye’den çıkan, tek seferde en uzun-en çok konteynerden oluşan- ve en uzak mesafeye giden ilk ihracat treni olma özelliğini taşıyor.

COVID-19 salgını nedeniyle Arkas Lojistik tarafından sürekli gündeme getirilen “Temassız Operasyon” için güzel bir örnek teşkil eden bu taşıma gösteriyor ki; demir yolu konteyner taşımacılığı her geçen gün gelişiyor.

Demiryolu ve konteyner taşımacılığı temassız taşıma özelliği ile uluslararası karayolu gümrük kapılarında yaşanılan sıkıntılar, salgından dolayı oluşan temas riski vb. sebeplerden dolayı bir kez daha sıkıntılı süreçlerin çözümü konusunda en önemli taşıma modülü konumuna geldi. Çünkü demir yolu sadece iki makinist ile temassız gerçekleştirilebilen bir operasyon olma özelliği nedeniyle temasın en az olması gereken bu dönemde, salgının yayılmasına engel olarak ticaretin ve tedarik zincirinin devam etmesi için çok önemli bir avantaj sağlıyor.

Uzun yıllardır demir yoluna önem veren ve yatırımlarına devam eden Arkas Lojistik, öngörülü yatırımları ile müşterilerine ihtiyacı olduğu anda en uygun çözümü sunmaya hazır. Arkas Lojistik filosunda bulunan 700’den fazla vagon ile Türkiye’nin en önemli sanayi kentlerinden limanlarına ithalat ve ihracat konteyner demir yolu taşımaları yapıyor. Halihazırda Mersin-Yenice ve İzmit-Kartepe’de iki kara terminali planı devam eden Arkas Lojistik, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir yolu Hattı’nda Türkiye’den ilk treni yükleyerek tarifeli seferleri başlatan şirket konumunda.

Arkas Lojistik CEO’su Onur Göçmez, “BTK hattında halihazırda Türkiye’den CIS ülkelerine taşıdığımız yük 65 bin tonu geçti; hatta taşınan toplam yükün neredeyse yarısını yükleniyoruz. Haftada bir olan seferleri haftada ikiye çıkarmayı hedefliyoruz. İhracatçılarımızın artan taleplerini bu şekilde karşılayacak ve bu dönemde gerek sanayicimizin gerekse devletimizin yanında durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Vira Haber