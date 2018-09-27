Arkas Sanat Merkezi’nde “1001 Gece” Sergisi

Arkas Holding Koleksiyonu'ndan eserlerin yanı sıra dünyaca ünlü Fransız modacı Christian Lacroix'nın Şehrazat balesi ve İtalyan kostüm tasarımcısı Franca Squarciapino'nun La Bayadere balesi için hazırladığı tasarımlar Türkiye'de ilk kez İzmir'de sergileniyor. Ayrıca, Paris Ulusal Operası/Opéra Garnier, Comédie-Française, Fransa Ulusal Kostüm Müzesi (Moulins), Fransa Ulusal Kütühanesi, Müziksev, Antik A.Ş. gibi önemli müze ve kurumlardan ve özel koleksiyonlardan getirilen eserler yer alıyor.

Felekşan Onar ve Suhandan Özay Demirkan gibi çağdaş sanatçıların farklı disiplinlerdeki çalışmalarının da yer aldığı sergi, kostümlerden aksesuarlara, dekoratif objelerden tablolara ve heykellere, 1001 Gece Masalları'nın dokunuşunu hissettiren pek çok farklı parçayı kapsıyor. Sergiye özel hazırlanan zengin içerikli kitapta ise Jean-Luc Maeso, Martine Kahane, Emmanuelle Peyraube, Sylvette Larzul, Mathias Auclair'in kaleme aldığı makaleler ve zengin görseller yer alıyor.

Serginin açılışında konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, "İnsanların günlük dertlerinden arınıp böyle güzellikleri görmelerini istiyoruz. En başta 1001 Gece konseptinin bizim daha önceki sergilerimizle çok ilgisi olmadığını düşündük ancak sonrasında Bay Maeso Fransa'daki ilişkilerinden faydalanarak Fransa'da önemli müzelerde ve koleksiyonlarda bulunan o dönemin çok önemli bale kostümlerini de buraya getirebildi, böylece çalışmalara başladık" dedi.

Vira Haber