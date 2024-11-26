Arnavutköy’de Balıkçı Teknesi Karaya Oturdu

Arnavutköy Karaburun Mahallesi’nde kıyı şeridinde seyir halinde olan bir balıkçı teknesi kötü hava koşulları nedeniyle karaya oturdu. Karaya oturan tekne başka bir balıkçı teknesinin müdahalesiyle limana çekildi. Teknenin kurtarılma anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Vira Haber