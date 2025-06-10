“Art on the Boat” Festivali Kalamış’ta Başlıyor
14 Haziran 2025 Cumartesi günü İstanbul Kalamış Marina, sanat, gastronomi ve müziğin buluştuğu “Art on the Boat” festivaline ev sahipliği yapacak.
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İntersis Ajans tarafından organize edilen ve “Sessiz Lüks” temasıyla düzenlenen festival, yelkencilik mottosu “Düğüm yok, bağ var” ilhamıyla özgün deneyimler sunacak.
İştirak Yapı A.Ş. ve Mutlu Makarna sponsorluğunda gerçekleşecek etkinlikte, aralarında Mehmet Yalçınkaya, Haldun Dormen, Aşkım Kapışmak ve Fırat Neziroğlu’nun da bulunduğu pek çok isim yer alacak. Festival, Melis Sökmen-Ceyda Pirali Orkestrası’nın sahne alacağı “The Color of Sound Sunset” konseriyle son bulacak.
Sanat atölyeleri, tekne üstü sohbetler ve sahne performanslarıyla renklenecek etkinlik, 10.00–22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.
Vira Haber
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Etiketler : Kalamış, Festival, İstanbul Kalamış Marina
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