Artvin'de Yük Gemisi Karaya Oturdu
Artvin'in Hopa ilçesinde yük gemisi karaya oturdu.
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Hopa ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle Palau bandıralı "FR Pearl" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi.
Karaya oturan gemideki mürettebatın tahliyesi için AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çalışma başlattı.
Vira Haber
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Etiketler : Artvin, Yük Gemisi, Hopa
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