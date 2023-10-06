Asayiş Bot Komutanlığı Ekipleri 18 Bin Metre Kaçak Ağ Ele Geçirdi

Vezirköprü Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Altınkaya ve Boyabat baraj gölleri başta olmak üzere kent genelindeki akarsu, göl ve barajlarda 24 saat esasına göre kaçak su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla çalışma yapıyor.

Ekipler, faaliyete başladıkları günden bu yana Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçunu işleyenlere toplam 184 bin lira idari para cezası uyguladı, 18 bin metre kaçak ağ ele geçirdi.

Kontroller sırasında canlı olarak ele geçirilen 2 bin 200 kilogram canlı balık da tekrar suya bırakıldı.

Vira Haber