ASELSAN'a çevre ödülü

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, CDP'de 2018'de ASELSAN, küresel ve ülke ortalamasının üstünde performans göstererek puanını "B" seviyesinden "A-" seviyesine yükseltti.

Şirket, bu seviyeyle Türkiye'de en yüksek puanı alan ilk iki firmadan biri oldu, dünyada ise önemli savunma sanayi liderleriyle aynı puanı aldı. ASELSAN'ın ödülü, CDP İklim Konferansı kapsamında düzenlenen Liderler Paneli'nde konuşmacı olarak yer alan Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş'a takdim edildi.

CDP, şirketlerin iklim stratejilerinin kamuoyuna açıklanmasını sağlayarak, performans iyileştirmesi yapma imkanı veriyor. Dünyada marka değeri, yatırımcı ilişkileri çalışmaları ve sürdürülebilirlik raporu için önem arz eden CDP raporuna, gönüllü olarak Türkiye'den BİST-100 şirketleri ve diğer firmalar katılım sağlıyor.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Karataş, aynı gün yapılan CDP İklim Konferansındaki Başarının Sırrı: İklim Değişikliği Stratejilerini Belirlemede Yönetim Kurulların ve Yöneticilerin Rolü konulu Liderler Panelinde konuşmacı olarak yer aldı.

Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP) Nedir?

Dünyanın en prestijli çevre projelerinden biri sayılan CDP, şirketlerin iklim stratejilerinin kamuoyuna açıklanmasını sağlayarak, performans iyileştirmesi yapma imkânı veriyor. Tüm dünyada marka değeri, yatırımcı ilişkileri çalışmaları ve sürdürülebilirlik raporu için önem arz eden CDP raporuna, gönüllü olarak Türkiye’den BİST-100 şirketleri ve diğer firmalar katılım sağlıyor.

Vira Haber