Asgari Ücret Zammı Açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Vira Haber