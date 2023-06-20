Asgari Ücret Zammı Açıklandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz." dedi.
Vira Haber
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Etiketler : Asgari Ücret, Zam
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