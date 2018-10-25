Aşırlı Adası'nın tek sahipleri keçiler

Bir dönem Aşırlı Adası'nda yaşayanlar, adaya yaban keçileri saldı. Ancak ada hazineye devredilince sahipleri gitti, keçileri kaldı. Zamanla keçiler buranın hem sahibi hem bekçisi oldu.

Adadaki keçileri, adaya uğrayan tekne sahipleri ve turistler elleriyle besliyor. Yatlar kıyıya yanaşınca, keçiler aşağıya inmeye başlıyor. Yaban keçileri öyle evcilleşti ki, "yabanlığı" sadece isminde kaldı.

Turistlerin ilgi odağı oldular

Bölgedeki kadın turistlerden biri, "Yaban keçilerinin özgürce yaşaması harika bir olay. Elimle yiyecek vermek tatilimin en güzel anısı oldu. Burası muhteşem bir yer, doğa harika" dedi.

Yaban keçilerinin, bazen kaçak avcıların kurbanı olduğundan bahseden Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Hayrettin Özkan, şunları söyledi:

"Turistler fotoğraf çektikçe biz mutlu oluyoruz. Tek istediğimiz bazı arkadaşlarımız 3 kilo, 5 kilo et için bunları avlamasınlar."

Aşırlı Adası'nın sevimli sakinleri, hem turistleri hem de turizmcileri mutlu ediyor.

Demre'nin Kekova Koyu açıklarındaki 145 dekarlık, 1'inci Derece Doğal ve Tarihi SİT alanı Aşırlı Adası, 1942 yılında Üçağız Mahallesi'nde oturan Süleyman Koç adına mahkemece tescil edildi. Aşırlı Adası sonraki satışlarla birlikte 9'uncu sahibi emlakçı Nevzat Ak'a geçti. Nevzat Ak da adayı işadamı Ahmet Emin Silahyürekli'ye sattı. Ancak ada, üzerinde bulunan tarihi eserler nedeniyle Demre Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 'devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğu alan' statüsüyle Hazine'ye devredildi. Yerel mahkemenin 2004 yılında verdiği kararın Yargıtay tarafından onanması ve hukuki sürecin sona ermesi üzerine 2010 yılında Demre Mal Müdürlüğü adanın tapusunu aldı.

Vira Haber