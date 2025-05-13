Askeri Helikopter Denize Acil İniş Yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopterin denize acil iniş yaptığını bildirdi. Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."

Vira Haber