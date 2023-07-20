Askeri Helikopter Plajda Sergileniyor

Harekatta görev aldıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterinden çıkarılan ve "Gazi" adı verilen helikopter, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törenle sergilenmeye başlandı. Açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel'in yanı sıra bazı bakanlar ile askeri erkan katıldı.

Vira Haber