Askeri Helikopter Plajda Sergileniyor
Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan askeri helikopter, 20 Temmuz 1974 yılında ilk çıkarmanın yapıldığı Girne kentindeki Yavuz Çıkarma Plajı'nda sergiye açıldı.
A+A-
Harekatta görev aldıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterinden çıkarılan ve "Gazi" adı verilen helikopter, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törenle sergilenmeye başlandı. Açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel'in yanı sıra bazı bakanlar ile askeri erkan katıldı.
Vira Haber
Bu haber toplam 98 defa okunmuştur
Etiketler : Askeri Helikopter, Plaj, Kıbrıs Barış Harekatı
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.