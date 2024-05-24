Aslanapa Kureyşler Baraj Gölünde Su Ürünleri Denetimi
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Mühendisleri tarafından İl Müdürü Emre Yeniay’ında katılımıyla Aslanapa İlçe sınırları içerisinde bulunan Kureyşler Baraj gölünde su ürünleri denetimi yapıldığı bildirildi.
A+A-
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde su ürünlerinin korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yasadışı avcılık faaliyetlerinin önlenmesi ve mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması için ilimiz sınırları içerisinde bulunan iç sularda, karaya çıkış ve parekende satış noktalarında kontrol ve denetimlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 74 defa okunmuştur
Etiketler : Aslanapa Kureyşler Baraj Gölü, Su Ürünleri Denetimi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.