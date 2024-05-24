Aslanapa Kureyşler Baraj Gölünde Su Ürünleri Denetimi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde su ürünlerinin korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yasadışı avcılık faaliyetlerinin önlenmesi ve mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması için ilimiz sınırları içerisinde bulunan iç sularda, karaya çıkış ve parekende satış noktalarında kontrol ve denetimlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Vira Haber