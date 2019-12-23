Altı Çin şirketi oluşturdukları fonla Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun %51’ini satın alacak. Söz konusu şirketler: China Merchants Expressway, CMU, Zheijiang Expressway, Jiangsu Expressway, Sichuan Expressway ve Anhui Expressway.

688.5 milyon dolar harcayacaklar

Konsorsiyum üyeleri ortaklığa $688.5 milyon sermaye enjekte edecek. Projede en büyük ortak yüzde 31 pay ile China Merchants Expressway’in olacak. Onu yüzde 20’lik pay ile CMU, yüzde 17.5 ile Zhejiang ve Jiangsu Expressway, yüzde 7 ile Sichuan Expressway ve yüzde 7’lik pay ile Anhui Expressway izliyor.

İtalyanlar da hisselerini IC İçtaş’a devrediyor

Öte yandan İtalyan Astaldi’nin, Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Marmara Otoyolu’ndaki hisselerinin IC İçtaş İnşaat’a devri için Rekabet Kurulu’na başvuru yapıldı.

İtalyan inşaat şirketi Astaldi’nin ICA IC İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Kuzey Köprüsü ve Marmara Otoyolu, IC İçtaş Astaldi ICA İnşaat, ICA Astaldi-IC İçtaş WHSD İnşaat ve ICA İçtaş-Astaldi Adi Ortaklığındaki hisselerinin IC İçtaş İnşaat tarafından devralma işlemi görüşe açıldı.

Konu ile ilgili duyuru Rekabet Kurumu’nun sayfasında yer aldı. Astaldi, İstanbul Üçüncü köprünün imtiyazını IC İçtaş’a devir için ön çalışmalara başladığını Aralık başında duyurmuştu.

Vira Haber