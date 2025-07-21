Asyaport Zirveye Demir Attı

24.346 TEU taşıma kapasitesi, 236.000 DWT ağırlığı ve 400 metre uzunluğu ile dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri olan MSC MARIELLA, Asyaport’ta elleçlenen konteyner adediyle rekor kırdı.

TIGER hattı kapsamında Uzak Doğu - Singapur rotasında sefer yapan MSC MARIELLA gemisinde gerçekleştirilen operasyonla, 11.348 adet konteyner / 16.458 TEU elleçlendi. Bu rakam, Türk Limancılık tarihinde bir gemide ulaşılan en yüksek elleçleme hacmi olarak kayıtlara geçti.

Operasyonun sürdüğü aynı zamanda, ana rıhtımda 366 metre uzunluğundaki MSC RAPALLO gemisinin Hindistan HIMALAYA hattındaki işlemleri de eş zamanlı olarak başarıyla yürütüldü. Böylece ASYAPORT, iki dev gemiye aynı anda hizmet sunarak rıhtım kapasitesi, vinç altyapısı ve saha organizasyonundaki yüksek verimliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.



“Türkiye Limancılığında Yeni Standartlar Belirliyoruz”

Asyaport Planlama ve Teknik Hizmetler Müdürü Besim Dönmez, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“2024 yılından bu yana ASYAPORT olarak arka arkaya rekorlar kırıyoruz. Hem iş hacmi hem de operasyonel verimlilikte Türkiye limancılığının sınırlarını yeniden tanımlıyoruz.

MSC MARIELLA ile gerçekleştirdiğimiz yüksek hacimli elleçleme işlemi, bu başarının en somut örneklerinden biridir. Aynı anda yürütülen paralel operasyonlarla, altyapımızın, ekipmanlarımızın ve uzman kadromuzun uluslararası standartlara uygun olduğunu bir kez daha kanıtladık.

Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olarak, bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam ediyoruz.”