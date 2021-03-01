Asyaport’tan Avrupa’ya 5 Direkt Servis

Hindistan-Avrupa arasında hizmet veren Himalaya Servisi’ne Asyaport liman uğrağının eklenmesiyle, Avrupa’ya gidecek ihracat yükleri için servis sayısı 5’e, Hindistan’dan gelen ithalat yükleri için servis sayısı 2’ye yükseliyor.

Tekirdağ’dan Avrupa’nın 14 farklı limanına haftalık, düzenli ve direkt 5 farklı servisle ulaşmak çok daha kolay ve hızlı hale gelecek.

Himalaya Servisi’nde, Mart’ın ikinci haftası itibariyle MSC EMMA gemisiyle başlayacak Tekirdağ uğraklarıyla, Türkiye’de ilk ve tek olarak haftalık 5 farklı servisle Avrupa’ya erişim sunulacak. Servis kapasiteleri her geçen gün büyüyerek daha fazla konteyner temini ve alokasyona imkan sağlanacak. Ayrıca direkt uğraklar sayesinde transit süreler de kısalacak.

Lojistik ihtiyaçların önem kazandığı bu süreçte MSC, gerçekleştirdiği yatırımlarla tedarik zincirinin sürekliliğini sağlamak ve konteyner taşıma hizmetlerini dünya çapında sahip olduğu operasyonel gücü ile hep bir adım ileriye götürmek için çalışıyor.

Vira Haber