Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi Motive Konseriyle Açılıyor

Marmara denizinin kıyısında yer alan Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi, Motive konseri ile müzik tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin en prestijli marinaları arasında yer alan Ataköy Marina, sahip olduğu benzersiz konumu ve ayrıcalıklı hizmet anlayışı ile uluslararası platformda seçkin bir marka olmasının yanı sıra, yeni açılacak Açık Hava Sahnesi ile birlikte gösteri dünyasının nabzını tutmaya hazırlanıyor. Motive ile ilk olacak Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi konserleri, yaz boyunca farklı konserler ve etkinliklerle devam edecek.

Motive Konseri ile Açılış

Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nin açılış konseri, Kozmos Event organizasyonuyla 4 Mayıs tarihinde Motive ile gerçekleşecek. Bu heyecan verici konserde, sahne performansları ve müziğin büyüleyici dünyasıyla dolu unutulmaz anlar yaşanacak.

Motive konser biletleri, Bubilet’ten ya da konser günü etkinlik alanındaki gişeden temin edilebilecek. Müzikseverler, bu fırsatı kaçırmamak için biletlerini şimdiden edinebilirler.

Kolay Ulaşım İmkânı

Turyol'un Kadıköy'den kaldıracağı özel deniz seferleriyle birlikte, Marmaray, Metro ve Metrobüs gibi toplu taşıma araçları da konser alanına erişim sağlayabilecek. Bu, İstanbul'un dört bir yanından katılımcıların rahatça etkinliğe ulaşabileceği anlamına geliyor.

İstanbul'un kalbinde, Ataköy'de bulunan ve etrafı deniz manzarasıyla çevrili geniş bir etkinlik alanı olan Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi, 20.000 kişilik kapasitesiyle her türlü organizasyona ev sahipliği yapabilecek şekilde esnek bir konfigürasyona sahiptir. Sahnenin denizin kenarında bulunması, bu alanda tek festival alanı olarak dikkate değer kılmaktadır. Aynı zamanda yeme içme mekânlarıyla da İstanbul'da eşi benzeri olmayan noktalardan biri olan Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi, bu özellikleriyle müzik, kültür ve sanat etkinlikleri için ideal bir mekân sunmaktadır.

Vira Haber