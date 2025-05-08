Ataköy Marina, Artık “International Clean Marina” ve “Superyacht Ready” Sertifikalı

The Yacht Harbour Association tarafından verilen "5 Altın Çıpa" akreditasyonunu yenileyen Ataköy Marina, "International Clean Marina" ve "Superyacht Ready" sertifikalarını almaya hak kazandı.

Sahip olduğu benzersiz konumu ve ayrıcalıklı hizmet anlayışı ile uluslararası platformda seçkin bir marka olan Ataköy Marina, 1994 yılından bu yana çevre kalitesi, güvenlik standartları, su kalitesi ve çevresel eğitim konularında üstün performans sergileyerek sürdürülebilirliği bir sembol haline getirdi.

Çevre yönetimi, hizmet kalitesi ve süper yatlara uygun altyapı standartlarında gösterdiği yüksek performans dolayısıyla "International Clean Marina" ve "Superyacht Ready" gibi prestijli uluslararası iki sertifikayı bir arada kazanan İstanbul’daki ilk ve tek marina olma başarısı gösteren Ataköy Marina, ayrıca Türkiye genelinde Superyacht Ready akreditasyonuna sahip ilk ve tek marina olma ayrıcalığına da sahip oldu. Bu önemli başarıyla Ataköy Marina, uluslararası yatçılık sektöründe hem çevreye duyarlılığı hem de üst segment hizmet anlayışıyla konumunu daha da güçlendiriyor.

Turizmin kalbinin attığı İstanbul’da uluslararası kalite standartlarında hizmet sunduklarını belirten Ataköy Marina Genel Müdürü Artun Ertem, uluslararası standartlarda hizmet vermek ve çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutmak konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini dile getirdi.

Uluslararası yat turizminde İstanbul'u ve Türkiye'yi daha güçlü bir konuma taşımaya kararlı olduklarını vurgulayan Artun Ertem, “The Yacht Harbour Association tarafından verilen 5 Altın Çıpa akreditasyonumuzu yenilemenin yanı sıra özellikle İstanbul’da bir ilk olarak International Clean Marina ve Superyacht Ready sertifikalarına da layık görülmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu önemli sertifikalar, yıllardır sürdürdüğümüz titiz çalışmaların ve sürdürülebilir hizmet politikalarımızın bir sonucudur. Uluslararası standartlarda hizmet sunarken, çevresel sorumluluklarımızı önceliklendirmeye devam edeceğiz. Türkiye’yi dünya yat turizmi haritasında daha güçlü bir noktaya taşımak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye'nin en prestijli marinaları arasında yer alan Ataköy Marina, sahip olduğu benzersiz konumu ve ayrıcalıklı hizmet anlayışı ile uluslararası platformda seçkin bir marka olmasının yanı sıra mega yat limanı ile birlikte tekne boylarına bağlı olarak toplam 1100 yat kapasitesine sahip.

Vira Haber