Atina’daki Konferansta Yeşil Yakıtlar ve Denizcilik Eğitimi Tartışıldı

Yunanistan’ın Atina kentinde düzenlenen Posidonia 2024’te 6 Haziran’da “Yeşil Teknolojiler ve Eğitim” temasıyla yapılan Yeşil Denizcilik Zirvesi’nde alternatif yakıtlar, teknoloji, denizcilik alanında ortaya çıkan yeni meslekler, enerji, dijitalleşme, denizcilik eğitimi ve gemide eğitim gibi konular tartışıldı.

INTERCARGO Yönetim Kurulu Başkanı Dimitris Fafalios, konferansın açılış konuşmasında “Güvenlik olmadan IMO hedeflerine ulaşamayız. Nakliye, birçok sektörü kapsayan son derece geniş bir terim: kuru dökme yük gemileri, tankerler, gaz tankerleri, Ro-Ro’lar, feribotlar, yolcu gemileri… Bununla birlikte, denizciliği iki temel ekonomik modele ayrılabiliriz. Birincisi yolcu gemileri; ikincisi ise tüm katı, sıvı ve gaz dökme yük gemilerini içeren tramp/kuru yük gemileri. Karbonsuzlaştırma ve güvenlikte doğru düzenlemeleri geliştirmek için, kural koyucuların deniz taşımacılığının iki temel ekonomik modeli arasındaki temel farkı anlamalarına yardımcı olmalıyız. Karbonsuzlaştırmayı başarmak için gerçekten ‘yeşil’ ve güvenli olan bol miktarda alternatif yakıt tedarik edilmesi gerekiyor” dedi.

Atina Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Mühendisliği Bölümü’nden Profesör Kostas Spyrou da geleceğin gemilerini hayal etmenin zor olduğunu söyleyerek, her şeyin teknolojinin alacağı yönü etkileyebilecek belirli faktörlere bağlı olduğunu ekledi: “15 yıl içinde ne olacağından emin olamayız, ancak genel anlamda yeşil yakıtlar öne çıkıyor. Verilerin, gemilerimizin çizdiği yönü izlememize katkısı büyük ve gelecekte bu daha da önemli hale gelecek. Ayrıca otonomluk seviyesindeki artışı da yükselen bir trend olarak görüyorum.”

ALTERNATİF YAKITLAR DENİZCİLİK BECERİLERİNİ DE DEĞİŞTİRİYOR

Konferansta dünyanın dört bir yanındaki filolara güç sağlayacak alternatif yakıtları kullanmak için tahminen yarım milyon denizciyi eğitmek zorunda kalmanın zorluğu vurgulanan başlıklardan biriydi. Tartışmalı konular arasında eğitime ihtiyaç duyacak denizcilerin sayısı, eğitmenlerin sayısı ve bunu yapmak için kullanılan yöntemler ve geçmişte buhardan dizele geçişin kapsamlı beceri geliştirme programları gerektirmediği göz önüne alındığında, beceri geliştirmenin enerji geçişi için bir ön koşul olup olmayacağı yer aldı.

Lloyd’s Register, Denizcilik Karbonsuzlaştırma Merkezi Proje Yöneticisi Natassa Kouvertari, alternatif yakıtları güvenli bir şekilde kullanmak için eğitime ihtiyaç duyacak denizcilerin sayısının 800 bin civarında olacağını açıkladı: “Küresel denizcilik eğitimi bir rüya değil, ancak çeşitli seviyelerde ve gruplarda kademeli olarak gerçekleşmesi gerekiyor. Bir gecede olamaz. Karbonsuzlaştırma ve dijitalleşme; beceri geliştirmenin, vasıflı işgücünün ve meta becerilerin mürettebatımızın ve gemilerimizin güvenliği açısından önemli bir rol oynayacağı iki denizcilik alanı. Birçok eğitim, öğrenim ve gelişim programı halihazırda yürürlükte ve IMO önünde sonunda küresel çerçevede benimsenecek bir müfredatı zorunlu kılacak.”

Günün ilerleyen saatlerinde yapılan ayrı bir panele de Star Bulk Carriers Corp. Teknik Direktörü Fotis Belexis’in “Alternatif yakıtların maliyeti, fosil yakıtlara kıyasla iki veya üç kat daha yüksek olacak; bir geminin en yüksek operasyon maliyetinin kullandığı yakıtla ilişkili olduğu hesaba katılırsa, bu çok önemli bir unsur. Ayrıca alternatif yakıtlar nihayet ulaşılabilir olduğunda, taşınan malları güvence altına almak için deniz taşımacılığının havacılık gibi diğer endüstrilerle rekabet edeceğini de kavramalıyız; bu da fiyatları daha da yükseltecek” sözleri damga vurdu.

Vira Haber