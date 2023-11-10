Atlas Copco Türkiye, 150. Yılını Kutladı

Türkiye’den çok sayıda bayinin yanı sıra Atlas Copco Kompresör Tekniği ve Enerji Tekniği genel müdürleri ve üst düzey yöneticilerinin de katılımıyla tesis gezisi gerçekleştirildi. Ziyaret sırasında endüstrilere sürdürülebilir verimliliğin kapılarını aralayan Atlas Copco’nun inovasyon, sürdürülebilirlik ve bilime dayalı hedefleri bayilere yeninde aktarıldı.

Atlas Copco Türkiye, globaldeki 150. yıl kutlamalarına bayilerini de ortak etti. Sürdürülebilir enerji verimliliği sağlayan ürünleri, yaygın servis ağı ve ekibiyle Türkiye’de 1950’li yıllardan bu yana faaliyet gösteren Atlas Copco Kompresör Tekniği, her yıl geleneksel olarak düzenlediği distribütörler toplantısını, bu sene 150. yılına özel olarak Belçika’da gerçekleştirdi. Türkiye’nin farklı noktalarından çok sayıda bayi, Atlas Copco’nun Belçika'daki ana kompresör fabrikası ve inovasyon merkezi ziyareti sırasında, endüstrileri sürdürülebilir verimlilikle buluşturan çözümlerin üretim ve inovasyon aşamalarını yerinde izleme fırsatı buldu.

“Bayilerimizden aldığımız güçle Türkiye’deki şirketlerle çözüm ortaklığı kuruyoruz”

Atlas Copco Kompresör Tekniği olarak bayilerinden aldıkları güçle 1950’den beri Türk sanayisine enerji tasarrufu sağlayan çözümler sunduklarını belirten Atlas Copco Türkiye Distribütör Müdürü Sonat Düşmez, “Globalden gelen 150 yıllık köklü tecrübemiz ve zengin bilgi birikimimiz, sürdürülebilir enerji verimliliği sağlayan ürünlerimiz, yaygın servis ağımız, Türkiye’nin dört bir yanında yer alan bayilerimizden aldığımız güçle Türkiye’deki şirketlerle çözüm ortaklığı kuruyoruz. Türkiye, globalde öne çıkan müşteri merkezleri arasında çok önemli bir yere sahip ve her yıl pozitif büyüme kaydediyor. Bu büyümede tüm bayilerimizin payı oldukça büyük. Dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de bayilerimizle el ele vererek ülke endüstrisine katkımızı artırmayı, enerji verimli ürünlerimizle endüstrilerin basınçlı hava ve endüstriyel ekipman ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir verimliliği odağımıza alarak geliştireceğimiz yenilikçi çözümlerimizle Türk sanayisini domine eden konumumuzu daha ileri seviyelere ulaştırmak için çalışmalarımızı soluksuz sürdüreceğiz” ifadelerinde bulundu.

Vira Haber