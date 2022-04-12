Atlas Okyanusu'nda Seyreden HAKAN OBA Gemisinin Mürettebatının Parmağı Koptu

Atlas Okyanusu'nda seyir halinde olan 2005 yılında inşa edilen 127 metre uzunluğunda, 20.41 metre genişliğindeki Panama bayraklı HAKAN OBA isimli gemide yağcı olarak görev yapan bir mürettebatın parmağı koptu. Olay sonrası Türk denizcinin Karayipler’deki Martinique Adası'ndan alınarak hastaneye ulaştırıldığı ve burada tedavi altına alındığı öğrenildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimize, Atlas Okyanusu'nda seyreden HAKAN OBA gemisinde yağcı olarak görev yapan Türk personelin parmağının kopması nedeniyle acil yardım talebi gelmiş, FORT-DE-FRANCE RCC ile görüşülerek yaralı denizcimiz Martinique Adası'ndan alınarak hastaneye ulaştırılmıştır."