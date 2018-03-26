Av. Vedat Doğusel projelerini paylaştı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel Kocaeli Şubesinin yapacağı ilk kongre öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

6 senedir İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli temsilcisi olan Av. Vedat Doğusel yaklaşan Kocaeli kongresi öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek 6 senelik temsilcilik döneminde yaptıklarını ve bundan sonra yapacağı projelerden bahsetti. Kocaeli Körfez'de ki Doğusel Plaza'da yapılan toplantıya basın yoğun ilgi gösterdi. DTO Kocaeli Şube Kurucu Başkanı Vedat Doğusel yaptığı konuşmada; " Biz Kocaeli'nin denizci geleceğine temsilcilikle başladık. Deniz Ticaret Odasının bir yapısı vardı. Türkiye'de 16 tane temsilciliği vardı. Kocaeli de bir temsilcilikti ve ben de 2011 senesinde temsilci olarak başladım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kanunu açık. Temsilcilik görev ve yetkileri yazıyor. İstanbul'da ki merkezi, Kocaeli de ve aslında Doğu Marmara'da temsil etmek. Burada ki üyelerimizi de İstanbul'da temsil edebilmek. Görev ve kapsamı bu. Bu süreç içinde biz toplam 6 yıl boyunca maksimum işler yapmaya çalıştık. Bunları da şöyle özetleyebiliriz; "Biz temsilcilik ve sektör temsilcileriyle 120 toplantıda yaklaşık 1730 kişiye ulaştık. Denizcilik müsteşarlığı ve liman başkanlıkları ile yapılan toplantılar dahil 72 defa programda bulunduk. 81 tane denizcilikle ilgili özel güne katılıp kulis ve sunum yaptık. Davetlisi olduğumuz 29 açılış en son denizcilik kongresi de dahil olmak üzere 2 tane yerde kongre konuşmacısı ve bir tane yurt dışı programına katıldık. Valilik ve belediyelerde 78 tane direk olarak toplantı, 8 tane çalıştay, 35 tane de protokol yaptık. Bizim 22 adet konferansımız, 26 tane açılışımız, 2 adette fuara katılımımız oldu. Temsilcilik döneminde yapılan kabotaj ve aktiviteleri de zaten biliyorsunuz, en son 7 gün boyunca süren kabotaj programları yaptık. Son gün programında sektörün katılımıyla 380 kişi ile bir araya geldik.

Deniz ticareti il ve hatta ülke dışından geliştiği için, Kocaeli'ndeki biz uygulayıcılar dışarıdan bu kente adapte olmuşuz ve bugün yerele indirmek için Kocaeli şubesini kurmayı başarmışız. Ülkemizde yaklaşık 13.500 tane deniz taciri var. Yani bunların hepsi denizcilik işiyle uğraşıyor ve toplam burada sektörleri de çıkarttık bunlar 48 tane komitede su altı dalgıçlarından tutun gemi tamirinden balıkçılarına, genel yük taşımacılığından kargoculuğuna varana kadar 48 adet komite var. Bunlar Türkiye'nin gücünü gösteren ve bizim bugün anlattığımız esas temelini teşkil eden deniz tacirleri. Peki, Kocaeli'mizde durum nasıl? Kocaeli'mizde de durum çok güzel. Şuan da yaklaşık olarak 210 tane aktif, benim başkanlık sürecimde birebir gezip dokunduğum denizci var. Kısmet olursa anlatacağız projelerimizi. Genel olarak yaklaşık 550-600 üyeye ulaşan bir portföyümüz var. Şimdi biz ilk önce Türkiye'nin şablonunu çıkarttık daha sonra Kocaeli'nin ve daha sonra da dünyada neler oluyor diyerek kentimizin oraya adaptasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Ne diyoruz? Kocaeli denizci bir kenttir. Kocaeli Türkiye'nin dörtte biridir. Niye? Şimdi deniz ticareti diyoruz da. Deniz ticaretinin Kocaeli de gelişmesinin bir sebebi var. Bu sebep esas olarak burada yapılan üretim, burada yapılan ticaret, yoksa denize kıyısı olan herhangi bir yerde liman açmanızın mantığı yok. Ticaretin geliştiği yerde denizcilik oluyor. Denizcilik bir kültür. Kültür demek bizim örfümüzde gördüğümüz bir noktadan aldığımız başka bir noktaya taşıyacağımız şey demek. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Denizciliğin örfünü ve adetini bu kente yerleştirmeye çalışıyoruz, olanı da geliştirmeye çalışıyoruz.

Dostum dedi ki "Deniz Ticaret Odası var da artık bu saatten sonra ne olacak?" Deniz, bizim üretebilirliğinin ne olduğunu, eğitimin sonucu nereye geldiğini, denizin bizi nereye götüreceğini ve deniz dış ekonomide de ülkeye getirdiğimiz döviz demek. Bugün 79 tane tersane ile döviz getiriyoruz. Armatörlükle döviz getiriyoruz. Yaptığımız işlerin hepsi ülkeye kazanç getirici işler. Yani biz 2023 hedefimizi tutturmak istiyorsak denizin üzerinde hareket etmeliyiz. Bugün bu hedef burada. Ya da şu platformdan bakalım. Denizi kim çok iyi kullanmış? bugün nerede? hiçbir şey yapmaya gerek yok, bugün Yunanistan dünya filosunda birinci, bakın bizim karşımızda duran komşumuz ve nasıl birinci olduğunu hepimiz biliyoruz. 2. dünya savaşından sonra dünya ülkeleri elindeki gemileri çıkartıyor. İlk tercihi bize veriyorlar. Bizimkiler buharlı makinelerle dizel makineler arasında ayrım yapıyorlar onlar biz kullanmayı bildiğimiz için buharlı makineyle çalışan cruise gemileri tercih ediyoruz. Bugün onlar dünyanın birincisi biz kaçıncısıyız arkadaşlar? 16. yız. Aramızdaki toplam filo tonajının da dörtte ikisini Yunanlılar karşılıyor. Gemi inşada kaçıncıyız arkadaşlar dünyada? Anahat dediğimiz yollarda geçiş yolu üzerindeyiz. rakam nedir arkadaşlar? 1.2 milyar dolar. Bugün askeri tersanelerde üretim yapan 10 ülkeden biriyiz.

Geçen üyemi geziyorum, Gölcükte Almanlar bize akü vermedikleri için askeriye yerli müteşebbise akü yaptırıyor. Nereye geldi konu? Konu savunma sanayisine kadar geldi. Geçen gün Karsad'a gittik Karamürsel'de. Su altında 5 tane batık var. Ve inanılmaz bir potansiyeli var. İnsanlar buradan batığa Karamürsel'e geliyorlar. Kefken' e bakıyorsunuz iki tarafı var. Sapanca'da gölde sportif faaliyetler var. Kocaeli öyle güzel bir yer ki Karadeniz' e de Marmara'ya da kıyısı olup Sapanca gölü gibi bir değeri olan bir yer. Biz bunu nasıl maksimum düzeyde kendimize çevirebiliriz? Bilirken de ne yapmamız gerekiyor? Hedefimiz olması gerekiyor. Biz buna 3 tane "Y" diyoruz. İçimizde eminim ki yüzme bilmeyenler vardır. Yüzme bilmediğinde zaten denizin kıyısına gidersin ayağını sokarsın. Bir; çocuklarımız yüzme öğrenmek zorunda. İki; yelken. Bakın açın dünya listelerini. Yelkenli dünya yarışları oluyor. Ülkeler oralarda temsil ediliyor. 3; Yat. Yüzme, yelken, yat. Dünyada en zengin kişilere bakın. Yatları ile dünya turu yapıyorlar. Arkadaşlar bu işin top noktası bu. Peki, bugün biz kimlerle yarışıyoruz. Dünyayla yarışıyoruz. Dünyadaki ekonomiyi algılayıp kentimize getirip daha sonrada ülkemiz için bir şeyler yapmamız lazım. Bunu da anlatabilecek platform Deniz Ticaret Odası. Deniz tacirlerinin toplandığı alan.

48 tane komitede bizim kendi projemiz; 12 tane ilçenin herbirinde temsilci olacak ve anında müdahale edilecek. Çünkü müdahale edilemediği zaman hiçbir işin çözülebilme şansı yok. Çözümden sonra raporlama şeklinde bunlar üst kurullara ulaştırılacak. Türkiye odalar ve borsalar birliğinde denizcilik konseyi var. Konseye gidebilecek, bizim gerektiği zaman soru önergesi verip kanun noktasında müdahale edebilecek olduğumuz ortamlar yaratmamız gerekiyor. Kocaeli'yi bir deniz kenti diyoruz. Bu kentte deniz ticaret odasının yeri sağlandıktan sonra denizcilik müzesi kurulacak. Ve açık hava müzesi gibi olacak. Turmepa bu kentte yok. Bu kente gelecek. Deniz hukuku derneği gelecek. Bugün VTS dediğimiz bir sistem var arkadaşlar. VTS Ankara'nın denizcilik kara kutusu. VTS'nin Kocaeli'de olması devlet gözünde Kocaeli en önemli yer demek. Ulaştırma bakanlığının kara kutusu bizim burada. En önemli sanayi tesislerimizde burada bunuda görüyoruz. Deniz polisimizde bu noktaya geldi. Bizde Piri Reis Üniversitemiz ile bir araya geldik, Kocaeli üniversitemizle nasıl projeler geliştirebiliriz bunlara baktık. Bunlar içinde mevcut Karamürsel deki denizcilik fakültemize gemi inşa fakültesini dile getirdik. Kimse havada olan rakamlarla işsizlik bu, iş talebi bu demeyecek. Reel verecek. Okulun bugün fakültesindeki öğrenciler iş arıyor. İş veren işçi arıyor, çocuklar iş arıyor. Sonra bu kent yetişmiş elemanı kaybediyor. Arz talep dengesini ortada tutacak projeler yapacağız. Çocuk gerekirse üniversitede farklı bir bölüme yönlendirilecek ama doğru yere gidecek. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Herkes doğru zamanda doğru yerde bulunacak. Bizim en büyük hayalimiz denizcilik.

Kocaeli bir liman kentidir. 34 tane liman var. Liman kötü bir şey değil. Gelişmişliği gösteren bir şey. Dünyayı gezdim. Bunların hiçbirinde limandan dolayı sıkıntı yok. Hatta kent o sebeple gelişmiş. Devlet işletmecilere liman bölgesi sağlıyor. Bu kenti geliştirebilmek için bunlar yapılmak zorunda ve dışa entegrasyon olmak zorunda. Stratejik planlar yaptık. Birçoğumuzda bilgi eksikliği var. 2017-2020 Deniz Ticaret Odası Stratejik Planı var. Biz artık farklı işler de yapıyoruz. Bunun dışında bizim, Kocaeli için 5-10 yıllık faaliyet çalışmalarımız var. Bir işin yararını ve zararını ayırt edip kamu yararına çalışmalıyız. Biz ne yaptığını ve ne yapacağını bilen, öldükten sonra da bunların hesabını verebilecek bir nesil yetiştirmek zorundayız. Bu kentin eksikliği var, dün bu kentte denizciler vardı. Ben soruyorum, niye bugün biz bu noktadayız? dün bu kentin sahibi olan denizciler bunu ilerletselerdi demek ki bizim bunu daha iyi noktalarda olurduk. Bunları büyüklerin tecrübesiyle beraber alıp daha ileri noktalara götürmemiz lazım. Deniz Ticaret Odası TOBB'un da en büyük destekçisi. kefken kerpeyi görüyorsunuz deniz turizminin en iyi olduğu yer. Bunların hepsinin stratejik planının yapılması lazım ve bunları kısmet olursa biz çalışma arkadaşlarımızla yapıyoruz. Bizde kimse ben bilirim demiyor arkadaşlar kim işini iyi biliyorsa yapıyor. Ve biz bunu toplayıp herkese anlatmaya çalışıyoruz. Bugünde ben anlatıyorum. Anlatma görevi bende olduğu için. Yoksa arkamızda bu işlerle ilgilenen dev gibi bir ekip ve kadro var.

Ben hem avukatım hem arabulucuyum hem de 3. Sınıf noterim. deniz ticaret odasının TOBB kanununda neden ve kimlerin yer alabileceği çok malum. Bizim denizcilikle iştigal eden 4 tane şirketimiz var ve bunlar 60 senelik başalangıcı olan firmalar. Yani biz burdan dolayı bu işin içindeyiz. Zaten şuanda ben kurucu başkanım. Meclisi oluşturuyorum. Deniz taciri olduğum için bu işin içindeyim. Zaten 6 senedir de bu süreci böyle yönetiyoruz. Hukuk üzerine eğitim aldım. Deniz hukuku konusunda eğitim aldım. Aynı zamanda denizcilik fakültesinde deniz hukuku konusunda dersler veriyorum. Yani biz hukuğu da yapsak denizdeyiz denizin içinde de olsak denizciyiz. Biz her şeyimizle denizciyiz. Bunun başka bir ötesi berisi yok.

Kısmet olursa Nisan ayının 2 sinde seçimimiz var. 2 grup yarışıyouz. 2 Nisan'da burada olacak. 8 Nisanda İstanbul merkezde olacak. Denizcilik için kim ne yapmak istiyorsa güzel şeyler yapsın, yani bu yarış zaten hayatın ve doğanın gereğide bir yarış. Bunların olması da çok normal. Herkes kendine göre güzel şeyler yapmak istiyor. Biz onlara da başarılar diliyoruz. Bizimde yolumuz ve çizgimiz çok net. Kentimiz için güzel olacak. Ben onu biliyorum. Sonucu ne olursa olsun. Çünkü yoktu böyle bir şey. Olduktan sonra çok güzel. Herkesin katılımcı olması da çok güzel. Zaten kentin geçmişinde varlardı. Ama bugünkü tabloda zaten ne kadar geri kaldıkları ortada. Bundan sonrasında da biz gayet güzel bir şekilde götüreceğimize inanıyoruz. Bütün hazırlıklarımız ve yapılış şeklimiz ki şuradan bakıyorsunuz biz zaten devam şeklinde ilerliyoruz. Hani burada ki ulaşım planları master planları vs. kısmet olursa devam edeceğiz. En önemli şey bilgi eksikliği. Amacımız ülkenin ve kentin gelişmesi. Yarış, güzel bir şekilde olduğu zaman daha zevklidir. İçi boş tartışmalarla yarışmak kente bir şey getirmez" dedi.

Vira Haber