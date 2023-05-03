Avro Bölgesi'nde İşsizlik Martta Geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de şubat ayında yüzde 6 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, martta sabit kaldı.

Avro Bölgesi'nde ise şubat ayında yüzde 6,6 olan işsizlik oranı, martta yüzde 6,5'e geriledi.

İşsizlik oranı, geçen yılın mart ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,8, AB'de ise 6,2 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, martta İspanya'da yüzde 12,8, Yunanistan'da yüzde 10,9 ve İtalya'da yüzde 7,8 oldu.

AB'de işsiz sayısı martta 12 milyon 960 bin olurken, bunun 11 milyon 10 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Martta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 763 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 264 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB ve Avro Bölgesi'nde yüzde 14,3 olarak ölçüldü.

Vira Haber