Uzun süredir çok sayıda mültecinin Libya’daki kamplarda insani olmayan koşullarda kaldığı yönünde haberler geliyor.

Birleşmiş Milletler raporları tuvalet, temel gıda, duş ve temiz sudan yoksun sığınmacıların kötü muameleye maruz kaldığını da ortaya koyuyor.

Sea-Watch 3 gemisinin kaptanı Carola Rackete de Libya’da bulunan mültecilerin sayısının 500 bini bulduğu yönünde duyumlar aldıklarını belirterek, bu insanların Avrupa’ya güvenli bir yoldan ulaşabilmeleri için yardım edilmesi gerektiğini söyledi.

Bild gazetesine konuşan Rackete, Libya’daki mültecilerin “bir an önce çıkartılarak güvenli bir ülkeye” gönderilmeleri çağrısında bulundu.

“Mülteciler Avrupa’nın tarihi sorumluluğu”

Ayrıca Rackete, “Avrupa’daki sanayi ülkeleri eliyle Afrika’daki kimi ülkelerde besin kaynaklarının yok edildiğini” söyleyerek iklim değişikliğinin de zorunlu göçe neden olduğuna dikkat çekti.

See-Watch kaptanı, “Avrupa’nın Afrika’yı sömürmesi sonucu insanları kaçışa zorlayan bir döngünün oluştuğunu” söyledi ve sömürge tarihine atıfla sözlerine şunu ekledi:

“Bu nedenle güç dengeleri ya da iklim durumu nedeniyle artık ülkelerinde yaşayamaz hale gelen sığınmacıların kabul edilmesi Avrupa için tarihi bir sorumluluk.”

Diğer yandan Rackete, mültecilerin akıbetinin sağ popülistlere bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Libya’dan yola çıkan 53 mülteciyi kurtardıktan sonra 2 hafta boyunca güvenli bir liman açılması talebine yanıt alamayan Sea-Watch 3 gemisinin kaptanı Carola Rackete, sonunda 27 Haziran Cumartesi günü “izinsiz” olarak İtalya’nın Lampedusa limanına yanaşmıştı.

31 yaşındaki Almanya vatandaşı kaptan Rackete, “savaş gemisine direniş ya da şiddet eyleminde bulunma” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Rackete için, “Hayat kurtarmak suç değildir” sloganı ve #FreeCarolaRackete etiketiyle sosyal medya üzerinden uluslararası dayanışma kampanyası başlatılmıştı.

Ev hapsinde tutulan Rackete, 2 Temmuz’da çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.

Ancak Rackete hakkında “yasa dışı göçe yardım etme” soruşturması ise sürüyor.

Carola Rackete, kendi davasının mültecilerin sorunlarını gölgede bırakmamasını istiyor.

Vira Haber