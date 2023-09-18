Avs Ailesi Brunch’da Bir Araya Geldi

Bostancı Mavi Marmara iskelesinden 09:45’te kalkan AMOR isimli tekne ile başlayan etkinlikte çalışanlar hem stres attı hem de boğazın eşsiz manzarasında brunch keyfi yaptı.

AVS çalışanlarından Alp Buğday ve müzisyen arkadaşlarının müzik dinletisiyle eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte bir konuşma yapan AVS Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek katılımın yoğun olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Konuşmasında EKOL Denizcilik Eğitim Merkezi’nin sadece sektörümüze nitelikli denizciler kazandırmadığını bunun yanında çocuklarımızın kendilerine bir gelecek kurması için de çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Abdülvahit Şimşek;” Bir çocuk yarın bu ülkenin kaderini değiştirebilir. Ülkesini, bayrağını gittiği tüm coğrafyalarda gururla temsil edecek gençleri yetiştiriyoruz, onlara dokunuyoruz. Elimizden geldiğince gençlerimize yepyeni bir hayat kurmaları için fırsat veriyoruz. Bu vesileyle EKOL’ü bu günlere getiren başta kurucu müdürümüz Mutlu Arslan olmak üzere tüm EKOL çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varlar.” ifadelerini kullandı.

Vira Haber