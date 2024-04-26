Avusturalya’da 160 Pilot Balina Kıyıya Vurdu, 28’i Öldü

Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth'in 285 kilometre güneyindeki Dunsborough sahilinde yaklaşık 160 pilot balina karaya vurdu. South West Parklar ve Yaban Hayatı Servisi (PWS), kıyıya vuran balinalardan 28’inin öldüğünü açıkladı. Kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden yetkililer, bilim adamlarının balinaların toplu halde kıyıya vurmasının nedenlerini araştırdığını bildirdi.

Avustralya Biyoçeşitlilik, Koruma ve Cazibe Merkezleri Departmanı (DBCA), konuya ilişkin açıklamasında balinaların kıyıda 500 metrelik alana yayılan 4 sürüden oluştuğunu açıkladı. Açıklamada 1.5 kilometre açıklıkta 20 balinanın bulunduğu bir sürünün tespit edildiği aktarılarak, “Ekibimiz olaya güvenli bir şekilde müdahale etmek, gönüllüleri ve personeli güvende tutmak ve aynı zamanda balinaları koruyarak hareket etmek için her türlü çabayı gösteriyor” denildi.

Bölge Vahşi Yaşam Sorumlusu Pia Courtis, balinaların dün sabahın erken saatlerinde kıyıya vurmuş olabileceğini ifade ederek, “Pilot balinaların kıyıya vurması genellikle iyi sonuçlanmaz. Sonunda çok sayıda hayvanımız ölüyor” dedi.



Nedeni bilinmiyor

Pilot balinaların neden kıyıya vurduğu bilinmiyor. Ancak bilim adamları, hafif eğilimli, kumlu sahil nedeniyle ya da balinaların lider balinayı takip ederek kıyıya vurmuş olabileceği üzerinde duruyor.

Vira Haber