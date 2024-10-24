'Aydabir' Söyleşisi, “Yat Mimarisi ve İç Mekan Çözümleri” Temasıyla Gerçekleştirildi

Moderatörlüğünü İç Mimar Alp Usluduran’ın yaptığı söyleşide, İç Mimar Fevzi Tezcan ve Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Akın Oral konuşmacı olarak yer aldı.

İDEALİST İç Mimarlık Derneği ve Bien iş birliğiyle hayata geçirilen güncel, sosyal ve ilham veren sohbetler serisi ‘Aydabir’in 24’üncüsü 21 Ekim Pazartesi günü “Yat Mimarisi: Tasarımlar ve İç Mekan Çözümleri” temasıyla Kalamış Marina’da İDEALİST’in Teknesi’nde gerçekleşti. İç Mimar Alp Usluduran’ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide, İç Mimar Fevzi Tezcan ve Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Akın Oral konuşmacı olarak yer aldı.

Söyleşide Alp Usluduran İDEALİST’in Yelken Takımı’ndan bahsederek söyleşinin yapıldığı tekne ile yarışları girildiğini, kendisinin de takımda yer aldığını ve çocukluğundan beri yelkenci olduğundan bahsetti. Akın Oral, seri üretim ve disiplinler arası iş birliğinin önemini vurguladı ve tasarımcı olarak üstlendiği rol ile sorumlulukları deneyimleriyle aktardı. Ayrıca, Türkiye’de tekne sektörü ve global arenadaki konumu hakkında bilgiler sunarak sektördeki gelişmelerle kendi deneyimlerini detaylandırdı. Fevzi Tezcan, kendisi için tasarlayıp ürettiği teknesiyle geliştirdiği tecrübelerini aktardı. Mesleğinin verdiği bilgiler ışığında denizcilik sektörü içindeki gelişmelerden bahsetti.

2022 yılından bu yana devam eden söyleşi dizisi ‘Aydabir’in bir sonraki etkinliği yeni temasıyla Kasım ayında addresistanbul’daki İDEALİST Merkez’de gerçekleşecek. ‘Aydabir’ söyleşi serisinin tüm videolarına İDEALİST İç Mimarlık Derneği YouTube kanalından ulaşılabiliyor.

Vira Haber